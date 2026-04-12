「女の子が大好き」だという山本裕典が衝撃の“経験人数”を告白。その中には芸能人も含まれていると明かした。

【映像】山本裕典の衝撃の“経験人数”

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。

この日は、「ABEMA開局10周年 30時間限界突破フェス特別版×チャンスの時間」として、「ノブの好感度を下げておこう！」が放送。同企画は、スーパーテレビタレントであるノブが万が一、なにか起こした時のためのダメージを最小限に抑えるため、前もって好感度を下げておく救済企画。ノブの楽屋を訪問するタレントに対して、別室にいる大悟からの指示で暴言を連発するという内容。好感度落下チャレンジには、山本裕典が挑戦した。

10年前に芸能界を干されたという話を始めた山本。干された際には「2年間休業していた」という山本に対して、ノブは「詳しく聞かせよ。なにしたん？」と前のめりになった。すると山本は「特に何もしてないんですよ」と身に覚えがない様子。ノブが「そんなことあるかいな」と指摘すると、山本は干された理由を自分なりに分析し始めた。

「僕、女の子が大好きで」と、女性好きを公言している山本。干される前は、俳優としてゴールデンタイムのドラマで主役を演じるほどの人気を博しており、メディアで大活躍していたという。それにも関わらず、「不特定多数の女性と関係を持ったり遊んでたら、事務所をクビになった」と明かした。多くの女性と関係を持っていたという話にノブは「うらやましい。いいなあ」と羨望のまなざしを向け、経験人数を質問した。すると山本は、「1000人以上」と、衝撃の経験人数を告白。この人数にノブは思わず絶句。スタジオの西澤由夏アナは「ええええ」と目を丸くし、大悟も笑うしかないという状態だった。

その中には10人程の芸能人も含まれているようで、山本は「23歳くらいで辞めたんですよ。共演NGをすごくくらってて。大体みんな僕より売れていくんですけど、その子が主役ドラマとか出れなくなる」と、当時の裏話も明かした。