ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ノーブランドの指輪って恥ずかしくない？」ママ友のマウントが始ま… 「ノーブランドの指輪って恥ずかしくない？」ママ友のマウントが始まった…！ ターゲットにされた私の想定外の反撃とは？ 「ノーブランドの指輪って恥ずかしくない？」ママ友のマウントが始まった…！ ターゲットにされた私の想定外の反撃とは？ 2026年4月12日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 最初は楽しかったはずのママ友との時間が、気づけばブランド品の品評会に…。旦那自慢に始まり、バッグ、そしてついには指輪のブランドまで。ノーブランドの指輪を指摘された途端、マウントのターゲットにされてしまうなんて…。この気まずい空気が終わるときは来るのか…?!>>【まんが】セレブマウントを取るママ友(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】セレブマウントを取るママ友 「ちゃんと皿洗いしてる!?」育休中の夫に妻がチクリ！ 家事をしても妻にグチグチ言われる日々…夫婦の溝が深まる一方で想定外の展開へ？ 「ママもパパも大好き！」娘の一言で妻が決意。夫に浮気の証拠を突きつける【同じ女に二度奪われた夫 Vol.6】