【コウペンちゃん】第54話にゲストキャラクターとして雨宮天＆夏川椎菜＆麻倉ももが出演
毎週日曜あさ8時00分（はなまるまる）からテレビ朝日系全国24局ネットにて放送TVアニメ『コウペンちゃん』。4月12日（日）放送の第54話「青いお花ちゃん」にてゲストキャラクターとして、雨宮天＆夏川椎菜＆麻倉ももが出演。
日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターだ。
本日、4月12日（日）放送のショートTVアニメ『コウペンちゃん』第54話「青いお花ちゃん」にて、ゲストキャラクターとして雨宮天＆夏川椎菜＆麻倉ももが出演した。
すずらんコウペンちゃん役で雨宮天が、ネモフィラコウペンちゃん役で夏川椎菜が、わすれなぐさコウペンちゃん役で麻倉ももが演じ、爽やかな空色3人組コウペンちゃんがTVアニメに初登場した。
こちらはQTORY YouTube チャンネル＆各配信プラットフォームにて配信中なので、ぜひチェックしてみて。
＜TV アニメ『コウペンちゃん』第 54 話「青いお花ちゃん」あらすじ＞
お散歩できみとコウペンちゃんは、たくさんの春の植物に出会う
＞＞＞第54話場面カットやゲストキャラクターをチェック！（写真6点）
（C）るるてあ/TV アニメ『コウペンちゃん』製作委員会
日常の些細な事を肯定してくれるコウテイペンギンのあかちゃんの『コウペンちゃん』。いっぱいいて、どこにでもいるのであなたのそばにもいるかも。可愛らしい仕草と優しいことばに癒される、SNSを中心にLINEスタンプや書籍・グッズなどで大人気のキャラクターだ。
すずらんコウペンちゃん役で雨宮天が、ネモフィラコウペンちゃん役で夏川椎菜が、わすれなぐさコウペンちゃん役で麻倉ももが演じ、爽やかな空色3人組コウペンちゃんがTVアニメに初登場した。
こちらはQTORY YouTube チャンネル＆各配信プラットフォームにて配信中なので、ぜひチェックしてみて。
＜TV アニメ『コウペンちゃん』第 54 話「青いお花ちゃん」あらすじ＞
お散歩できみとコウペンちゃんは、たくさんの春の植物に出会う
＞＞＞第54話場面カットやゲストキャラクターをチェック！（写真6点）
（C）るるてあ/TV アニメ『コウペンちゃん』製作委員会
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優