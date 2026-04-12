【アベマ30時間】カカロニ栗谷、1000万円の借金抱えた“新婚生活”を激白 芸人活動の一方で…新たに始めた仕事も「正直、途方もない額」
笑いコンビ・カカロニの栗谷が11日、ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』に出演。1000万円の借金生活を送る日々について明かした。
【映像】カカロニ栗谷、散る…美しいウルフアロンの大内刈り
昨年末に結婚を発表しながらも、1300万円もの詐欺被害に遭ったことを明らかにしている栗谷。今回は決死の覚悟でオーディションに臨み、見事合格を勝ち取った。試合前の密着映像では「1300万円（借金が）できたって面白いねって言ったんですけど、心の中では『終わったかも』って思いました。正直、途方もない額」と正直な気持ちを明かした。
また現在は芸能活動の傍ら、ウーバーイーツも行っているといい、「（収録の）お弁当をめちゃくちゃ持ち帰ってますね。持って帰ったらその日の夕ご飯は、弁当を二人（妻と）で食べたりとか。おとといもオーベルジーヌを4つ持って帰って、夜ご飯に1つずつ食べて、次の日の昼もオーベルジーヌ」と語っていた。
ウルフとの一戦には、髪を固め、いつもとは違う表情を見せた栗谷。ゴングと同時に華麗なフットワークを見せ、果敢に攻めていくシーンも見られたが、開始から1分、最後はウルフに大内刈りで一本を取られた。
本企画は、2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」となる。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となる。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用する。
【映像】カカロニ栗谷、散る…美しいウルフアロンの大内刈り
昨年末に結婚を発表しながらも、1300万円もの詐欺被害に遭ったことを明らかにしている栗谷。今回は決死の覚悟でオーディションに臨み、見事合格を勝ち取った。試合前の密着映像では「1300万円（借金が）できたって面白いねって言ったんですけど、心の中では『終わったかも』って思いました。正直、途方もない額」と正直な気持ちを明かした。
ウルフとの一戦には、髪を固め、いつもとは違う表情を見せた栗谷。ゴングと同時に華麗なフットワークを見せ、果敢に攻めていくシーンも見られたが、開始から1分、最後はウルフに大内刈りで一本を取られた。
本企画は、2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる「1000万円シリーズ」となる。ルールは4分一本勝負とし、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで勝利となる。なお、すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止となり、双方が柔道着を着用する。