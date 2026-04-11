◆米大リーグ ブルージェイズ―ツインズ（１１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が１１日（日本時間１２日）、本拠地・ツインズ戦のスタメンを外れた。メジャー１４試合目にして初のベンチスタート。ブルージェイズのシュナイダー監督は岡本について「ただの休養です。それ以外の理由はないです。ここまで全試合に出場してきたので一度深呼吸させるというか、リフレッシュさせるのが狙い。基本的には明日はスタメンに戻るだろう」と説明した。

メジャー挑戦１年目の岡本はデビューから６戦連続安打をマーク。ここまで全１３試合にスタメン出場して打率２割２分、２本塁打、３打点の成績だった。前日１０日（同１１日）は４打数無安打。メジャーでは初の２戦連続無安打となっていた。

チームは開幕３連勝を飾った後に打線の不振とけがでの離脱が相次いだ影響もあり、一時６連敗を喫するなど苦しんだがトンネルを抜けた。現在は２戦連続の逆転勝ちで２連勝中。「チームが勝てるように頑張りたい」と意気込む岡本が休養を挟み、再び上昇気流へと乗っていく。