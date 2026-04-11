松屋銀座で“ミッフィーのポップアップ”開催へ！ 老舗和菓子＆スイーツとのコラボやグッズを販売
ミッフィーのポップアップショップ「ミッフィーとめぐる かわいくて おいしい お店 miffy＋Ginza」が、4月22日（水）〜5月11日（月）の期間、東京・銀座にある松屋銀座8階イベントスクエアで開催される。
【写真】オモカドに“ミッフィーの専門店”が誕生！ おしゃれな店内を公開
■銀座の老舗とミッフィーがコラボ
今回開催される「ミッフィーとめぐる かわいくて おいしい お店 miffy＋Ginza」は、銀座ならではの歴史を感じるコラボ商品とミッフィーのやさしい世界観がひとつになった空間で、ショッピングが楽しめる期間限定のイベント。
会場では「木村屋總本店」や「ぎんざ空也 空いろ」、「萬年堂本店」など銀座を代表する老舗が、時代と共に育んできたこだわりの和菓子やスイーツをかわいらしいミッフィー仕様にして数量限定で販売する。
そのほか、こだわりの素材を使ったコラボジェラートを「BABBI」がアレンジし提供するイートインスペースが登場。加えて、ポップアップショップオリジナルのグッズ販売や、フォトスポットの設置も行われる。
なお、初日の4月22日（水）と土、日、祝日は13時00分まで日時指定制で、平日は終日フリー入場。現在、電子チケットサービスのライブポケットにて入場申込を受付中だ。
また、東京・渋谷にある東急プラザ表参道“オモカド”では、キデイランドが展開するミッフィーの専門店「miffy style 原宿店」が、4月24日（金）から、4階にオープン予定。“less is more（よりシンプルに）”をコンセプトに、ミッフィーを通じてシンプルでオシャレなライフスタイルを提案するという。
【写真】オモカドに“ミッフィーの専門店”が誕生！ おしゃれな店内を公開
■銀座の老舗とミッフィーがコラボ
今回開催される「ミッフィーとめぐる かわいくて おいしい お店 miffy＋Ginza」は、銀座ならではの歴史を感じるコラボ商品とミッフィーのやさしい世界観がひとつになった空間で、ショッピングが楽しめる期間限定のイベント。
そのほか、こだわりの素材を使ったコラボジェラートを「BABBI」がアレンジし提供するイートインスペースが登場。加えて、ポップアップショップオリジナルのグッズ販売や、フォトスポットの設置も行われる。
なお、初日の4月22日（水）と土、日、祝日は13時00分まで日時指定制で、平日は終日フリー入場。現在、電子チケットサービスのライブポケットにて入場申込を受付中だ。
また、東京・渋谷にある東急プラザ表参道“オモカド”では、キデイランドが展開するミッフィーの専門店「miffy style 原宿店」が、4月24日（金）から、4階にオープン予定。“less is more（よりシンプルに）”をコンセプトに、ミッフィーを通じてシンプルでオシャレなライフスタイルを提案するという。