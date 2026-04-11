【ユニクロの春アウター】が大当たり！ 大人っぽいデザインだから40・50代コーデに合いそう♡

朝晩は肌寒さを感じることもある春の気温差対策には、サッと羽織れるアウターがあると便利。今シーズン【ユニクロ】からは、大人に似合う上品なデザインの春アウターが登場。ハンサムに着られるブルゾンと涼しげなシアーパーカー、毎日コーデの相棒になりそうなアイテムをピックアップしました。

カジュアルさと上品さを両立したブルゾン

【ユニクロ】「ショートブルゾン」\7,990（税込）

ワークテイストが香る大きめのフラップポケットや襟がポイントのブルゾン。レーヨンナイロン素材でカジュアルすぎず上品な印象で、こなれ感を醸し出せそうです。大人コーデにも取り入れやすい、パープル・ブラック・ナチュラルのシックな色展開。チノパンと合わせたラフな休日コーデや、甘めのスカートに外しとして投入するのもおすすめです。

デイリーカジュアルの味方になる機能性パーカー

【ユニクロ】「UVカットシアーオーバーサイズパーカ」\6,990（税込）

ほんのり透け感のあるナイロン素材が、シーズンムードを盛り上げるパーカ。撥水・UVカット機能付きなのも嬉しいポイントです。ボリュームのあるボトムスと合わせるときは、ウエストのドロストを絞ってメリハリのあるシルエットに仕上げてみて。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M