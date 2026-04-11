365日、2匹の兄妹ねこに振り回されっぱなし！ねこ初心者・長谷川ろくさんが、翻弄されつつも幸せいっぱいな日々を綴る注目のコミックエッセイ『こねこのドレイ』。一度ハマれば抜け出せない、最高に心地いい「ドレイ生活」の模様を、厳選エピソードと共にお届けします！

【画像】【漫画】猫の兄妹の「あざとい交渉術」粘る妹と情に訴える兄に「もう降参」（写真16枚）

どちらもかけひき上手!?策士2匹の「待ち方」

見た目は天使、中身は暴君（!?）な妹・サンちゃん。彼女の武器は、ターゲットを逃さない圧倒的な「粘り強さ」です。「ごはんをもらえるまで、私は一歩も動かないわ」と言わんばかりの、ごはんが欲しい時の徹底的な交渉術は、もはやプロの領域。

しかし、ひとたび希望が叶えば、驚くほどお行儀がよくなるというギャップも。そんな計算高さすら、ドレイ（飼い主）にとっては愛おしいポイントなのです。

一方、お兄ちゃんのジョナくんは、正反対の「情」で攻めるタイプ。「えっ、そんな顔されたら断れない…」。大好きなおもちゃを健気にくわえ、潤んだ瞳でじっと見つめられたら最後。飼い主の理性は崩壊し、家事も仕事もいっさい手につかなくなってしまいます。

2匹の待ち方は、兄妹ながら驚くほど対照的。それでも、策士な彼らに翻弄される時間は、何物にも代えがたい幸福なひとときです。愛しさのあまり、ついつい手を止めて構ってしまう長谷川さん。

結局、今日も2匹の思い通りにスケジュールは進みませんが、この愛すべきドタバタこそが、ドレイ生活の醍醐味。読めばあなたも、彼らのドレイになりたくなること間違いなしです！

文：可児純奈 漫画：長谷川ろく