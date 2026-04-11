YouTubeチャンネル『もふもふモルン』に投稿されたのは、サイベリアンの男の子・モルンさんが眠りにつくまでの一部始終を捉えた様子。

高貴でクールなイメージが漂う長毛種のモルンさんですが、眠くなると意外な姿を見せるようで……そのギャップに「甘えんぼで可愛い！」「可愛すぎてズルい」「顔っwww」と多くのコメントが寄せられ、記事執筆時点で再生数は3千回を突破しています。

【動画：飼い主さんに思う存分甘えて満足した猫→眠りについた結果…思わず笑ってしまう『寝顔』】

子猫から変わらぬ「眠い合図」

今回登場するのは、サイベリアンの男の子、モルンさん。この日はおやつも食べ、そろそろ眠くなってきたとソファにやってきたんだとか

長毛種で高貴でクールな印象のモルンさんですが、赤ちゃんの頃から変わらない癖があるんだとか。

それは眠いと手をおしゃぶりすること。赤ちゃんの頃のおっぱいを吸っていた名残でしょうか。イメージと異なるギャップにキュンとします。

そしてモルンさんには寝る前にはもっと入念な毛づくろいが必要なのだとか。体勢を整え、全身に渡る“本気の毛づくろい”を始めました。

眠いと甘えん坊に豹変

一通り毛づくろいが終わると、満足した様子を見せるモルンさん。ようやくひと眠り…と思いきや、何やら甘えた声で飼い主さんに語り掛けている様子。そして仰向けになり…

あざといポーズを披露。飼い主さんに撫でてと甘えているようです。こんなにかわいく甘えられたら、飼い主さんも撫でるしかありませんね。

やっと寝たと思ったら…顔っ！

思う存分甘えて満足し、仰向けのまま眠りに落ちたモルンさん。

もふもふでかわいい寝姿ですが、近づいてみると…

口元が緩みすぎて小さな歯が丸見え！最初のイケメンフェイスが見る影もなくすごいお顔になっていました。

無防備すぎる姿を見た飼い主さんは「幸せそうで何より」とのこと。飼い主さんへの信頼を全身で表現するモルンさん、それを受け止めて丸ごと愛する飼い主さん――あたたかな愛情があふれる光景でした。

投稿には「大人になっても心は子ども」「あざとい姿にメロメロです」「顔っwwwでもそこがかわいい♡」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『もふもふモルン』では、他にもモルンさん、妹猫のリソラさんの成長の記録や日常の様子などがたくさん投稿されています。

モルンさん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『もふもふモルン』さま

執筆：あきこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。