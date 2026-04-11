のがちゃんねる式・1週間集中メニュー！月曜日はお尻・脚・腹筋トレ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【月曜日】28日で身体を変える！保存版1週間メニュー お尻・脚＋腹筋・体幹 （初心者OK）」と題した動画を公開しました。28日間で身体を変えることを目指す1週間メニューの月曜日版として、お尻や脚、腹筋、体幹を鍛えるトレーニングを紹介しています。
動画は初心者向けと中級者向けに分かれており、誰でも自分のレベルに合わせて挑戦できる構成です。初心者向けメニューは、まず仰向けで対角線上の手足を伸ばす「デッドバグ」から始まります。のが氏は、この動作中、腰が反らないように下腹部をマットにしっかり押し付けることが重要だと解説しています。続いて、肘と膝をついて体幹を鍛える「膝つきプランク」や、仰向けでお尻を持ち上げる「ヒップリフト」へと移行します。ヒップリフトは、お尻と裏もも、背中まで鍛えられる万能トレーニングです。最後は、横向きの姿勢で膝を開閉する「クラムシェル」で、お尻の横側を中心に引き締めます。
各種目は30秒ずつ行われ、初心者でも無理なく取り組める内容です。週の始まりに体を動かす習慣をつけ、理想の身体を目指してみてはいかがでしょうか。
動画は初心者向けと中級者向けに分かれており、誰でも自分のレベルに合わせて挑戦できる構成です。初心者向けメニューは、まず仰向けで対角線上の手足を伸ばす「デッドバグ」から始まります。のが氏は、この動作中、腰が反らないように下腹部をマットにしっかり押し付けることが重要だと解説しています。続いて、肘と膝をついて体幹を鍛える「膝つきプランク」や、仰向けでお尻を持ち上げる「ヒップリフト」へと移行します。ヒップリフトは、お尻と裏もも、背中まで鍛えられる万能トレーニングです。最後は、横向きの姿勢で膝を開閉する「クラムシェル」で、お尻の横側を中心に引き締めます。
各種目は30秒ずつ行われ、初心者でも無理なく取り組める内容です。週の始まりに体を動かす習慣をつけ、理想の身体を目指してみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
関連記事もっと見る
チャンネル情報
8ヶ月で-10kg痩せたダイエット経験をもとに、短時間で効果が出るトレーニングやストレッチを紹介しています。効果がわかるから続く！全米ヨガアライアンスRYT200保持。