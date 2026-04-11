この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【月曜日】28日で身体を変える！保存版1週間メニュー お尻・脚＋腹筋・体幹 （初心者OK）」と題した動画を公開しました。28日間で身体を変えることを目指す1週間メニューの月曜日版として、お尻や脚、腹筋、体幹を鍛えるトレーニングを紹介しています。



動画は初心者向けと中級者向けに分かれており、誰でも自分のレベルに合わせて挑戦できる構成です。初心者向けメニューは、まず仰向けで対角線上の手足を伸ばす「デッドバグ」から始まります。のが氏は、この動作中、腰が反らないように下腹部をマットにしっかり押し付けることが重要だと解説しています。続いて、肘と膝をついて体幹を鍛える「膝つきプランク」や、仰向けでお尻を持ち上げる「ヒップリフト」へと移行します。ヒップリフトは、お尻と裏もも、背中まで鍛えられる万能トレーニングです。最後は、横向きの姿勢で膝を開閉する「クラムシェル」で、お尻の横側を中心に引き締めます。



各種目は30秒ずつ行われ、初心者でも無理なく取り組める内容です。週の始まりに体を動かす習慣をつけ、理想の身体を目指してみてはいかがでしょうか。