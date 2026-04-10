被るだけでなんだか盛れちゃう！？【ワークマン】小顔効果も狙える♡「新作キャップ」

服はバッチリ決めたのに、イマイチ物足りない……。そんなときは、コーデを盛れそうな小物をプラスワンしてみて。日差しが強くなる季節に取り入れるなら、キャップがおすすめです。今回は【ワークマン】の新作キャップをご紹介。広めのツバで小顔見えも狙えます。

きれいめコーデにも合わせやすいシンプルキャップ

【ワークマン】「レディースべっぴん帽子"艶”」\780（税込）

サイドにあしらったメタルプレートがポイントになるキャップ。きれいめ派も取り入れやすいシンプルなデザインです。広めのツバで日差し対策ができるのはもちろん、小顔見えも期待できます。カジュアルコーデにアクセントとして投入したり、トラッドスタイルの外しにしたり、幅広い着こなしにマッチする予感。公式サイトによると「被るだけでなんだか盛れちゃう！？」とのことで、コーデが物足りないときにうってつけ。

後ろ姿も可愛く決まるリボン付きキャップ

【ワークマン】「レディースべっぴん帽子”結”」\780（税込）

「すっぴん隠しや小顔効果も叶えるツバ広仕様」（公式サイトより）のキャップは、フロントに施した刺繍ロゴがポイント。バックにはサイズ調整ができるリボンが付いており、後ろ姿まで可愛く見せてくれそう。ウォッシュド加工によるヴィンテージライクな表情も、こなれ見えを後押し。甘めのスタイルとも好相性なので、ぜひ春夏コーデの相棒にして。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M