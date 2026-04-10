山下智久が自身のSNSを更新し、41歳の誕生日を迎えた心境を綴り最新ショットを披露した。

【写真】41歳の誕生日にデニムジャケット姿のクールな最新ショットを披露した山下智久

■山下智久4月9日に「41 today. Still dreaming like I’m 14.」

Instagramには「41 today. Still dreaming like I’m 14.（今日41歳に。まだ14歳みたいに夢を見ている）」というメッセージを記し、最新の姿を収めたショットを公開。

写真には、デニムジャケットにヘンリーネックTシャツ、そしてタイトな黒いパンツ姿の山下が写し出されている。建物の屋上から街を見下ろしている横顔（1枚目）。物憂げな表情が印象的だ。続けて、サングラスを手に、芝生の上を軽やかに歩いている姿（2枚目）、目を閉じて顔を上げている様子（3枚目）、黒いマスクをつけて街に溶け込む日常的なカット（4枚目）、ジャケットを脱ぎながら桜を眺めるショット（5・6枚目）、風にジャケットがはだける瞬間（7枚目）など、1枚ごとに山下の魅力を感じることができる。

注目されたのは、日常を切り取ったかのようなコンビニでの一幕だ。山下がコピー機を操作して何かをプリントする姿（11枚目）や、プリントしたものを手にして歩く姿（12枚目）、プリントは最新アルバムとツアーのフライヤーであることを明かすカット（13枚目）、自身の顔が載ったフライヤーを顔に当てるおちゃめなポーズ（14枚目）なども。

最後は、“HAPPY BIRTHDAY”のバルーンに彩られた空間で、主演を務めた映画『正直不動産』のうちわを両手に持ったショット（15枚目）。茶目っ気たっぷりの笑顔で締めくくった。

SNSにはたくさんの「お誕生日おめでとう」という祝福メッセージや「ビジュ最高」「コピーしているところに遭遇してみたい」といったさまざまなコメントが集まっている。また、コメント欄の中に山下自身が「keep dreaming（夢を見続ける）」という言葉も書き記している。

■Xにも「いつからでも夢見て追いかけて良いんだと思っています」とメッセージ

山下は、自身のXも更新。「また一つ大人になりましたが、夢を追い続けています。ありがとう」とコメント。「大人も子供もマダムもおじさんも。いつまでも何回でも、いつからでも夢見て追いかけて良いんだと思っています。」と自身の思いを吐露した。公開されたのは、“DREAMING”と書かれたニューアルバムとツアーのフライヤーを顔に当てたショットだ。

■映画『正直不動産』＆ドラマ『俺たちの箱根駅伝』も山下智久の誕生日を祝福

5月15日公開の山下主演の映画『正直不動産』の公式Xも山下の誕生日を祝福。

「本日 4月9日 山下智久さんのお誕生日を正直不動産 特製うちわでお祝いしました 改めておめでとうございます」と綴り、1枚の写真を披露。“HAPPY BIRTHDAY”のバルーンが飾られた壁をバックに、山下が両手にうちわを持ち、そのうちの一つをかじっているお茶目なショット姿だ。

10月から放送される日本テレビのドラマ『俺たちの箱根駅伝』も誕生日を祝うメッセージを贈った。「HAPPY BIRTHDAY 本日は、甲斐真人役 山下智久さんのお誕生日です おめでとうございます！学生ランナーたちを見守る姿は まさに箱根駅伝の監督そのもの 素敵な一年になりますように」というメッセージを添えて、ジャージ姿で撮影に臨んでいる山下の姿を収めたメイキング動画を公開。