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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう買わない。【レンジ1分半】爆速てりたまサンド」と題した動画を公開しました。包丁も火も使わずに、市販の焼き鳥缶を活用して手軽にお店レベルの味が楽しめるレシピを紹介しています。



動画ではまず、卵2個を使ったたまごサラダ作りからスタート。耐熱容器を水で濡らしておくことで卵のこびりつきを防ぐのがポイントです。卵を割り入れ、黄身にフォークで穴を開けて白身を切るように混ぜたら、ふんわりとラップをして電子レンジで加熱します。熱いうちにフォークで粗めに潰すことで、「少し半熟部分があった方が美味しい」と説明しています。マヨネーズやマスタードなどで味を調えれば、あっという間にたまごサラダが完成します。



続いて、ラップを敷いた上にバターを塗った食パンを乗せ、レタス、たまごサラダを重ねます。ここで味の決め手となる市販の焼き鳥缶が登場。「時短でお安い市販品を使わせて頂きます！味付けも間違いない」と、1缶まるごと豪快にトッピングします。もう1枚の食パンで挟み、ラップで包んでからカットすると、崩れにくく綺麗に仕上がります。



完成したサンドイッチは、焼き鳥の甘辛いタレとたまごの相性が抜群で、ボリュームも満点です。忙しい朝や休日のランチに、手軽で美味しい「てりたまサンド」をぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・卵 2個

・マヨネーズ 大さじ2

・塩胡椒 適量

・マスタード 小さじ1/2（からしでも可）

・食パン 2枚（好みの厚さ）

・バター（またはマーガリン）適量

・レタス 1～2枚

・焼き鳥缶（たれ味）1缶



［作り方］

1. 耐熱容器を水で濡らし、卵2個を割り入れる。

2. 黄身にフォークで穴を開け、白身を切るように混ぜる。

3. ふんわりとラップをし、電子レンジ（500Wで1分40秒、または600Wで1分20秒）で加熱する。

4. 加熱後、熱いうちにフォークで卵を潰す。

5. マヨネーズ、塩胡椒、マスタードを加えて混ぜ合わせ、たまごサラダを作る。

6. ラップを広めに敷き、食パン2枚を乗せて片面にバターを塗る。

7. 食パン1枚の上にレタス、たまごサラダ、焼き鳥缶の中身をすべて乗せる。

8. もう1枚の食パンで挟み、上から軽く押さえる。

9. 全体をラップでしっかりと包み、半分にカットして完成。