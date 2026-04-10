「ゴルフ界には彼が必要だ」 レジェンドたちがタイガー・ウッズに寄せる敬意と願い
＜マスターズ 初日◇9日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞1963年に始まったマスターズの開幕を告げる伝統のオナラリースタート。ことしも大会歴代最多の6勝で86歳のジャック・ニクラス（米国）、大会3勝で90歳のゲーリー・プレーヤー（南アフリカ）、大会2勝で76歳のトム・ワトソン（米国）の3人による始球式が行われた。その後、公式会見に応じ、活動休止中のタイガー・ウッズ（米国）について言及した。
【写真】本当に90歳？ プレーヤーのスイングが美しい
ウッズは3月27日、米フロリダ州ジュピターアイランドの自宅近くで、無理な追い越しから車の横転事故を起こした。尿検査を拒否したことなどから、薬物使用下での運転などの疑いで、同州マーティン郡の拘置所に拘留。その後、保釈金を支払い、同日午後11時頃に釈放されている。31日には自身のSNSで活動休止を発表した。レジェンドたちの言葉からは、ウッズへの特別な思いがにじんだ。2027年の「ライダーカップ」における米国チームのキャプテン最有力候補とされていたウッズだが、就任しないことがPGA・オブ・アメリカから発表された。それについてワトソンは「勝敗は最終的に選手のプレーで決まる」と強調。チームの力こそが結果を左右するとしながらも、その根底にはトッププレーヤーの存在価値の大きさがあることを示唆した。ニクラスは、ウッズの活動休止の決定に「必要な支援を受けて復帰してほしい。ゴルフ界には彼が必要だ」と語り、タイガーの存在がいかに特別であるかを言葉にした。プレーヤーは、その苦闘に寄り添う。「彼は長年、強い痛みと戦ってきた。背中や脚の手術も何度も受けている」とし、過酷なキャリアの裏側に理解を示す。そのうえで、「毎日痛みの中で生きることの辛さは計り知れない。それでも彼はゴルフ界に多くをもたらしてきた存在だ」と語り、回復を願った。時代を築いてきたレジェンドたちが口をそろえて示す敬意と願い。ゴルフ界にとって欠かすことのできない存在、それがタイガー・ウッズの姿だ。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
松山英樹は？ マスターズのリーダーボード
第2ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
「あのパットが残るようじゃ…」 松山英樹はマスターズで『72』の滑り出し
【決定的瞬間】松山英樹、大笑い 片岡尚之のクラブが池ポチャ
衝撃の大叩きも…マスターズ悲劇集
ウッズは3月27日、米フロリダ州ジュピターアイランドの自宅近くで、無理な追い越しから車の横転事故を起こした。尿検査を拒否したことなどから、薬物使用下での運転などの疑いで、同州マーティン郡の拘置所に拘留。その後、保釈金を支払い、同日午後11時頃に釈放されている。31日には自身のSNSで活動休止を発表した。レジェンドたちの言葉からは、ウッズへの特別な思いがにじんだ。2027年の「ライダーカップ」における米国チームのキャプテン最有力候補とされていたウッズだが、就任しないことがPGA・オブ・アメリカから発表された。それについてワトソンは「勝敗は最終的に選手のプレーで決まる」と強調。チームの力こそが結果を左右するとしながらも、その根底にはトッププレーヤーの存在価値の大きさがあることを示唆した。ニクラスは、ウッズの活動休止の決定に「必要な支援を受けて復帰してほしい。ゴルフ界には彼が必要だ」と語り、タイガーの存在がいかに特別であるかを言葉にした。プレーヤーは、その苦闘に寄り添う。「彼は長年、強い痛みと戦ってきた。背中や脚の手術も何度も受けている」とし、過酷なキャリアの裏側に理解を示す。そのうえで、「毎日痛みの中で生きることの辛さは計り知れない。それでも彼はゴルフ界に多くをもたらしてきた存在だ」と語り、回復を願った。時代を築いてきたレジェンドたちが口をそろえて示す敬意と願い。ゴルフ界にとって欠かすことのできない存在、それがタイガー・ウッズの姿だ。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
松山英樹は？ マスターズのリーダーボード
第2ラウンドの組み合わせ＆スタート時間
「あのパットが残るようじゃ…」 松山英樹はマスターズで『72』の滑り出し
【決定的瞬間】松山英樹、大笑い 片岡尚之のクラブが池ポチャ
衝撃の大叩きも…マスターズ悲劇集