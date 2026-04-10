投資の王道が日経平均採用銘柄にあるとしても、それだけでは資産の爆発的な増加は望めません。では、「大化け銘柄」はどのような判断軸で目を付ければよいのでしょうか？ 中野稔彦氏の著書『株をやるなら逆指値』（フォレスト出版）より、個人投資家でも実践できる「大化け銘柄」の探し方を解説します。

〈登場人物紹介〉

【教わる人】藤 進太郎（とう・しんたろう）

会社員（28歳）。NISAは2年前に始めたけれど、日本株投資にもチャレンジしてみたいと思っている。ただし、資金がないので、30万円でスタート。失敗したくないと、中野株式スクールの門をたたいた。

【教える人】ナカノ先生

中野 稔彦（なかの・としひこ）先生。大和証券で資金運用、資金調達、子会社上場、M&Aなどあらゆる株式業務を担当。退職後は、個人投資家の育成に努めており、「株式投資は資金回収こそがミッション」をモットーに日々、生徒指導にあたっている。

自分だけの期待銘柄は「夢と希望枠」として持っておく

進太郎：日経平均採用銘柄ではないけど、個人的に好きな企業や応援したい銘柄があります。

中野先生：ほう、たとえば？

進太郎：横浜ベイスターズのファンなのでディーエヌエーとか……。でも、こういう銘柄はあまり持たないほうがいいのでしょうか。

中野先生：そんなことはないよ。投資を長く続けるためには、そういう期待銘柄の存在も欠かせないからね。ただし、期待銘柄は「夢と希望枠」として別枠で扱うのがポイントだね。

日経平均採用銘柄を中心にまず売れ筋の「定番商品枠」で30銘柄リストを作る方法は、回転売買によって確実に利益を取りにいくための銘柄群です。

一方で、「会社としての規模はまだまだだけど、技術や製品が良く期待できる」「将来性があるので応援したい」という推し銘柄がある人もいるでしょう。このような推し銘柄を持つのも投資の醍醐味ですから、30銘柄リストとは別の「夢と希望枠」として楽しみましょう。私自身、30銘柄リストの基準には及ばないものの、技術に期待して長期保有している期待銘柄はいくつかあります。

期待銘柄への投資は個人の自由です。とはいえ、せっかく期待して投資するのであれば、ある程度のリターンも期待できたほうが投資の楽しみが広がりますよね。そのためには、現在の株価と将来の期待される株価の差が大きい銘柄を選ぶのがおすすめです。

注目の「大化け」銘柄

より簡単に言えば、現在は業績が低いものの、材料が揃った瞬間に企業価値が爆発的に跳ね上がる、「大化け」の可能性を秘めた銘柄です。

たとえば、私が近年注目しているのはバイオベンチャー銘柄。創薬の研究開発は長期にわたり資金がかかるため、基本的に赤字続きの企業がほとんどです。しかし、ひとたび薬ができて治験が成功したり、大手製薬会社との提携が発表されたりすると、一気に期待感が高まり株価が高騰します。

実際、過去に注目し保有していたサンバイオ（4592）とオンコリスバイオファーマ（4588）は大きなリターンを生み出しました。

［図表］【オンコリスバイオファーマ（4588）】月足・5年 出典：『株をやるなら逆指値』（フォレスト出版）より抜粋

もちろん、バイオベンチャーは玉石混淆（ぎょくせきこんこう）で、すべての銘柄が大化けするわけではありません。研究開発中は常に業績が悪く株価が低迷しやすいため、研究テーマなどをよく見たうえで、期待できる「玉」となる銘柄を自分なりに探してみるとよいでしょう。

このように「夢と希望枠」では、株価の変化率の大きな銘柄を探すのがおすすめです。

中野 稔彦

橋本-investment

代表取締役

※本記事は特定の銘柄の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。掲載された情報は執筆時点のものであり、将来の利益を保証するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任において行ってください。本記事によるいかなる損害も、一切の責任を負いかねます。