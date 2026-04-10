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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【毎日3分間】最速で腹筋を割りも体幹も強くする！休憩なし鬼メニュー」と題した動画を公開しました。この動画では、休憩を挟まずに9種目のエクササイズを連続で行い、わずか3分間で腹筋と体幹を徹底的に鍛えるプログラムを紹介しています。



トレーニングは、仰向けの状態で両足を90度に曲げ、左右に倒して腹斜筋を刺激する「ウィンドシールドワイパー」から始まります。続いて、対角線上の肘と膝をタッチするクランチや、お尻を持ち上げてキープするグルートブリッジなど、腹筋全体にアプローチする動きが続きます。のが氏は、一連の動作を通じて、腰が反らないように下腹部を意識することの重要性を解説しています。



プログラム中盤では、体幹の安定性を高める「デッドバグ」や、リズミカルに脚を動かす「バイシクルクランチ」などを実施。終盤には、両腕で上半身を支えながら脚を伸ばしてキープする種目や、つま先を床にタッチする動きで下腹部に最後の追い込みをかけます。すべての種目がノンストップで行われるため、短時間ながら高い運動効果が期待できる構成です。



わずか3分で完結するため、忙しい日々の中でもトレーニングを継続したい人や、短時間で効率的に腹筋を鍛えたい人に適した内容です。日々のフィットネス習慣に、この集中トレーニングを取り入れてみてはいかがでしょうか。