½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ªºÇÄã¸Â²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤Èý¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¤Þ¤º¤Ï¤³¤³¡ª¡ÖÈý¤ÎÅÚÂæMAP¡×¤ò·è¤á¤ë
½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤¬Èý¤òÉÁ¤¯»þ¤Ë¤Þ¤ºÇº¤à¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤éÉÁ¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¤Ê¤êÉÁ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë°ÌÃÖ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë3ÅÀ¤Î°ÌÃÖ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¡¦ÈýÆ¬¡§¾®É¡¤Î±äÄ¹Àþ¾å
¡¦Èý»³¡§¹õÌÜ¤Î³°Â¦¡ÁÌÜ¿¬¤Î´Ö
¡¦Èý¿¬¡§¾®É¡¤ÈÌÜ¿¬¤ò·ë¤ó¤À±äÄ¹Àþ
¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤ÉÁ¤Êý
´ðËÜ¤Î3ÅÀ¤Î°ÌÃÖ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼ÂºÝ¤ËÈý¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
STEP1¡§Â¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤±¥Ú¥ó¥·¥ë
¡¦¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÇÈý¿¬¡ÁÃæ´Ö¤ò·Ú¤¯ÉÁ¤Â¤¹
¡¦ÎØ³Ô¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥ê¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¥³¥Ä
STEP2¡§¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤êËä¤á¤ë
¡¦¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÃæ´Ö¢ªÈýÆ¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤êÅÉ¤ë
¡¦ÈýÆ¬¤Ï¥Ö¥é¥·¤Ë»Ä¤Ã¤¿Ê´¤ò¤Î¤»¤ë¤À¤±¤ÇOK
STEP3¡§¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ç¤Ü¤«¤¹
¡¦¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë
¡¦¡ÖÉÁ¤¤¤¿´¶¡×¤ò¾Ã¤¹¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶¯¤¯¤³¤¹¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë
ºÇ½é¤«¤é´°àú¤òµá¤á¤Ê¤¯¤ÆOK¡ª¤Þ¤º¤Ï²¼µ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¡¦ÈýÆ¬¤ÏÇ»¤¯¤·¤Ê¤¤
¡¦Èý¿¬¤ÏºÙ¤¹¤®¡¦Ä¹¤¹¤®NG
¡¦º¸±¦º¹¤Ï´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆOK
¡¦Ç»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤Ü¤«¤¹
£¹¤È´¤±¤ë»Å¾å¤²
Èý¤¬ÉÁ¤±¤¿¤é¡¢¹¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤Ë»Å¾å¤²¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥Ù¥¿ÅÉ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÈýÆ¬¤¬Çö¤¯Èý¿¬¤Ë¤à¤±¤ÆÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë
¡¦Èý»³¤«¤éÈý¿¬¤¬³Ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¾¯¤·´Ý¤ß¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÄ´À°
¡¦Èý¿¬¤¬Ä¹¤¹¤®¤¿¤éÌÜ¿¬¤è¤ê¾¯¤·ÆâÂ¦¤Ë¤¹¤ë
¤µ¤é¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²¼µ¤â¡Ü¦Á¤Ç²Ã¤¨¤ë¤È¤è¤ê¹¤È´¤±¤¿°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Èý¥Þ¥¹¥«¥é¤ÇÈ±¿§¤è¤ê¥ï¥ó¥È¡¼¥óÌÀ¤ë¤á¤Ë¿§¤òÅý°ì
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©Èý¥á¥¤¥¯¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤µ¤¨²¡¤µ¤¨¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¹¤È´¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Ë»÷¹ç¤¦Èý¥á¥¤¥¯¤ò»î¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£