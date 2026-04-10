人気商品がパワーアップ♡ゴンチャ｢GO!GO!MANGO!｣第1弾の｢マンゴーミニパール｣

ゴンチャでは、2026年4月9日(木)より｢GO!GO!MANGO!｣と題したマンゴーを味わいつくすアジアンデザートティーが発売になりました。第1弾は、｢マンゴーミニパール｣です。昨年大好評だった人気商品がパワーアップした商品なんです。3種類のラインナップを実際に飲んでみたので、感想もまじえながら紹介します。

マンゴー果肉がパワーアップ

｢GO!GO!MANGO!｣の第1弾商品の｢マンゴーミニパール｣は、昨年発売された｢マンゴーミニパール｣よりもなんとマンゴー果肉が1.5倍に増量してパワーアップされているんです。

マンゴー好きにはたまりませんね。ラインナップは、｢ミルクティー｣、｢ティーエード｣、｢ジェラッティー｣の3種類です。

マンゴーミニパール ミルクティー

｢マンゴーミニパール ミルクティー｣670円(税込)は、マンゴーの芳醇な香りが広がるミルクティーです。

ダイス状のマンゴー果肉のゴロッとした食感に、濃厚なマンゴーソースが合わさってトロピカル感があります。ミニパールのぷよぷよ食感もマンゴーソースと相性抜群です。

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マンゴーミニパール ティーエード

｢マンゴーミニパール ティーエード｣670円(税込)は、ジューシーでフレッシュな味わいのティーエードです。

フルーティーで華やかな香りの阿里山ウーロンティーと合わせることで、ダイス状のマンゴー果肉がよりトロピカルに感じます。ミニパールの食感もアクセントになり、後味もすっきりとした飲み心地です。

マンゴーミニパール ジェラッティー

｢マンゴーミニパール ジェラッティー｣700円(税込)は、シャリっとなめらかなジェラッティーです。

マンゴー果肉のごろごろ食感、ミニパールのぷよぷよ食感、フローズンのシャリシャリ食感の3つの食感が一度に味わえるので、贅沢感があります。これから暖かくなってくる季節に特におすすめです。

いかがでしたか。トッピングでも、｢ミニパール｣と｢ごろごろマンゴー果肉｣の2種が期間限定で登場します。(ミニパール 100円、ごろごろマンゴー果肉 100円)※追加トッピングは1つまで可能です。

通常の商品にトッピングしてもいいてすし、マンゴーをより味わいたい人は｢ごろごろマンゴー果肉｣を追加して、たのしんでみるのもあり。

今後も｢GO!GO!MANGO!｣の第2弾商品の発売も予定されているそうなので、楽しみですね。

取材協力/ゴンチャ