アイドルグループ「モーニング娘。’26」のサブリーダー・牧野真莉愛（25）が9日、公式サイトを通じ、今春開催予定のツアーをもって卒業することを発表した。グループは昨年に4人が卒業。今秋には小田さくら（27）も卒業予定と、卒業ラッシュが続いている。

牧野は「ハロプロ研修生で約2年、モーニング娘。で約12年、今年の春ツアーでモーニング娘。を卒業することを決めました」と決意を表明。公演に向け「牧野真莉愛を応援してくださっている皆様の姿を、しっかり自分の目と心に焼き付けたいと思います」と覚悟を伝えた。

2012年からハロプロ研修生として活動し、14年にグループ加入。25年にサブリーダーに就任し、後輩たちを引っ張ってきた。プロ野球・日本ハムの熱狂的なファンとしても知られている。

25年7月には生田衣梨奈が卒業。同12月には横山玲奈さんと羽賀朱音さんが卒業し、2人はこれをもって芸能界からも引退した。さらに、12月には北川莉央も卒業。1年での4人の卒業は、05年の3人（飯田圭織、矢口真里、石川梨華）を上回り過去最多となった。