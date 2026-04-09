産後の奥さんが休んでいたら不機嫌になるモラハラ夫。今回はそんなモラハラ夫に反撃したお母さんのエピソードをご紹介します。

うちの大切な娘を

「産後、実家の母が手伝いに来てくれたときのこと。母はすべての家事をやってくれました。それを見た夫が『お義母さんに甘えすぎでしょ』『洗濯くらい自分でやりなよ。ダメ人間じゃん』なんて言ってきて。もともとモラハラ気質な夫。私が甘やかされている姿を見てイライラしたのでしょうね……。

しかし、母は『え？ うちの娘が産後でボロボロなのにもっと働けって言うの？ ひどくない？』『そんなに言うなら〇〇くんがやればいいじゃない』『うちの大切な娘がダメ人間？ 今の発言許さないから』と夫にハッキリ言ってくれました。

いつも優しい母の豹変ぶりに夫はかなりうろたえていて、『お義母さんは僕の味方だと思っていました』なんて意味不明な発言をしていました。そんなわけないだろ……。

『私が〇〇くんに優しかったのは娘の選んだ婿だから。それだけ』『大人として礼儀をわきまえていただけよ』『私はいつでも娘の味方！ 以上！』と、バッサリ斬ってくれた母。夫は何も言えませんでした（笑）。

それ以来、夫の私に対してのモラハラ発言は減りました。母に告げ口されるのが怖いのでしょうね……」（体験者：20代女性・パート／回答時期：2026年2月）

▽ 大切な娘がモラハラされていたら、母として苦言を言いたくもなりますよね……。ただの結婚相手という立場なのに、なぜ親御さんは自分の味方だと思ったのか……。おめでたいですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。