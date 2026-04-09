今回は、自分の結婚式で夫の元カノに怒鳴られ、反撃したエピソードを紹介します。

結婚式でケーキもドレスも台無しにされ…

「夫との結婚式当日、招待していない夫の元カノとその子どもが突然現れ、ご祝儀も持参していないのに参列することになりました。

元カノの子は、披露宴の最中ずっと騒いでいたのですが、元カノは自分の子にやりたい放題させ、一切注意しませんでした。その結果、元カノの子は入刀用のケーキを倒し、私のドレスにはケーキがまるごとかかり、悲惨な状態に……。

そこで思わず『うわ、最悪……』と言ったところ、元カノは謝罪するどころか『小さい子に怒るなんて最低！』と怒鳴ってきたんです。私は元カノの子というより、元カノに対して怒っているのですが……。

そして私は、元カノへの反撃として、結婚式後にドレスの代金を全額弁償するように伝えました。このドレスはかなり高額なので、元カノは真っ青になっていました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年6月）

▽ でも、せっかくのドレスを台無しにしたのですから、弁償するよう伝えるのは当然ですよね。それに、ドレスだけじゃなくケーキ、さらには結婚式そのものも台無しにされたわけですし……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。