TDS、25周年を彩る特別なショーがお披露目！ 「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を一足先にチェック＜取材レポ＞
今年開園25周年を迎える東京ディズニーシーは、4月15日（水）からアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催する。それに先駆け、4月8日（水）に報道陣向けのプレスプレビューが行われ、アニバーサリーイヤーを彩る特別なショー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」がお披露目された。
【動画】いち早くお届け！ 「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」の様子
■グリーティングしながらダンス
メディテレーニアンハーバーで開催される「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」は、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちがゲストと一緒に25周年をお祝いする約15分間のハーバーショー。
各テーマポートを象徴するメドレーが流れる中、テーマカラーのジュビリーブルーを基調とした25周年の衣装をまとうミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、ダッフィー、シェリーメイが船に乗りゲストへあいさつ。さらに、ミッキーマウスの呼びかけによって陸上にはチップ、デール、クラリスやダッフィー＆フレンズの仲間たち、ピノキオらも集結し、メディテレーニアンハーバーが一気にお祝いムードに包まれていく。
東京ディズニーシーの歴史を振り返るようにカウントアップが始まり、25ではキャラクターとゲストが心を1つに「スパークリング・ジュビリー」と、お祝い！ その後はさまざまなコスチュームを着たキャストも合流し、ゲストとセレブレーションダンスを楽しんだ。
ダンスの振り付けは、ショーが始まる前にレクチャーがあるので安心。公演中はジェラトーニやステラ・ルーたちとグリーティングで盛り上がりながら踊るゲストの笑顔が印象的で、東京ディズニーシーでは久しぶりの陸上でのパフォーマンスに歓喜している様子だった。
「この場所で創る素敵な物語がこれからも続きますように」という思いが込められたメッセージの最後に「スパークリング・ジュビリー」の掛け声がパーク内に響き渡り、盛大にショーは終了。ミッキーマウスたちはテーマソングをBGMに、集まったゲストへ手を振りながらメディテレーニアンハーバーを後にしていった。
東京ディズニーシーの「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」は、4月15日（水）から2027年3月31日（水）まで開催。1日1回〜3回の公演が予定されている。
【動画】いち早くお届け！ 「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」の様子
■グリーティングしながらダンス
各テーマポートを象徴するメドレーが流れる中、テーマカラーのジュビリーブルーを基調とした25周年の衣装をまとうミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、ダッフィー、シェリーメイが船に乗りゲストへあいさつ。さらに、ミッキーマウスの呼びかけによって陸上にはチップ、デール、クラリスやダッフィー＆フレンズの仲間たち、ピノキオらも集結し、メディテレーニアンハーバーが一気にお祝いムードに包まれていく。
東京ディズニーシーの歴史を振り返るようにカウントアップが始まり、25ではキャラクターとゲストが心を1つに「スパークリング・ジュビリー」と、お祝い！ その後はさまざまなコスチュームを着たキャストも合流し、ゲストとセレブレーションダンスを楽しんだ。
ダンスの振り付けは、ショーが始まる前にレクチャーがあるので安心。公演中はジェラトーニやステラ・ルーたちとグリーティングで盛り上がりながら踊るゲストの笑顔が印象的で、東京ディズニーシーでは久しぶりの陸上でのパフォーマンスに歓喜している様子だった。
「この場所で創る素敵な物語がこれからも続きますように」という思いが込められたメッセージの最後に「スパークリング・ジュビリー」の掛け声がパーク内に響き渡り、盛大にショーは終了。ミッキーマウスたちはテーマソングをBGMに、集まったゲストへ手を振りながらメディテレーニアンハーバーを後にしていった。
東京ディズニーシーの「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」は、4月15日（水）から2027年3月31日（水）まで開催。1日1回〜3回の公演が予定されている。