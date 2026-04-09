"チャレンジャー"の血を引く、本格SUV最後の砦か

2026年3月25日から4月5日にかけて開催された「第47回バンコク インターナショナル モーターショー2026」。三菱自動車タイ法人のブースでは、日本未導入の「XFORCE（エクスフォース）」や「XPANDER（エクスパンダー）」などと並んで「パジェロスポーツ（Pajero Sport）」の実車が展示されていました。

パジェロスポーツの歴史は1996年にさかのぼります。2代目「パジェロ」のラダーフレームを流用したミッドサイズSUVとして誕生し、日本では「チャレンジャー」の名称で1996年から2001年まで販売されました。

【画像】超カッコいい！ これが三菱「パジェロS」です！ 画像で見る（60枚）

その後は海外専売モデルとなり、現行型（第3世代）は2015年にタイでデビュー。パジェロ譲りのオフロード性能や信頼性・耐久性を受け継ぐ三菱の本格SUVとして、現在も約90カ国で販売されています。

パジェロスポーツの名のほかに、欧州では「ショーグンスポーツ」、フィリピンでは「モンテロスポーツ」としても知られます。

2024年3月にタイで発売した現行マイナーチェンジ版は、新型トライトンと共通の「ハイパーパワー」2.4リッター直列4気筒ディーゼルターボ（型式：4N16）を新搭載。最高出力は184PS、最大トルクは430N・mを発揮します。

トランスミッションは6速AT、駆動方式は2WDまたはスーパーセレクト4WD-IIを選択可能です。なおマイナーチェンジに際してエンジンが刷新され、最高出力の向上が図られています。

ボディは5ドアSUVで3列7人乗り。全長4840mm×全幅1815mm×全高1835mm、ホイールベース2800mmというタフなプロポーションを持ち、最低地上高は219mmとスズキ「ジムニー」より高く悪路走破性に優れ、舗装路中心のSUVが主流となった現在でも、本格的なクロスカントリー性能を維持するモデルのひとつです

フロントはダブルウィッシュボーン式サスペンションを採用し、ラダーフレーム構造の高い悪路走破性と快適な乗り心地を両立しています。

デザインはブランドアイデンティティの「ダイナミックシールド」フロントフェイスを採用。六角形フロントグリルと新デザインの18インチアルミホイール（上位グレードはグロスブラック仕上げ）が力強い印象を与えます。

インテリアはブラック×バーガンディのツートーンカラーで、8インチデジタルメーターと8インチインフォテインメントシステム（Apple CarPlay・Android Auto対応）を装備。

上位グレードにはリア12.1インチルーフモニター、ハンズフリーパワーテールゲートなどを標準装備します。

安全装備は「ダイヤモンドセンス」を全グレードに標準装備。FCM（前方衝突軽減システム）、ACC（全車速追従型クルーズコントロール）、BSW（ブラインドスポットウォーニング）、RCTA（後方交差交通警報）、MAM（多周辺カメラ）などが揃い、オフロードモードはグラベル、マッド／スノー、サンド、ロックの4種類を設定します。

タイ現地価格は113万9000バーツ（1バーツ約4.9円換算で約558万円／2026年4月上旬現在）から168万9000バーツ（同約828万円）です。

※ ※ ※

次期モデルへの期待も高まるパジェロスポーツ。「チャレンジャー」以来24年ぶりとなる日本市場復活が期待されるなか、バンコクのショーフロアでタフなたたずまいが存在感を放っていました。