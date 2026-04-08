恋愛相談アプリ「リスミィ」を運営する株式会社リスミィは８日、未婚者が抱える生活の満足度や将来への不安、および悩みの相談状況を明らかにするため、全国の２０代〜４０代の未婚者３６１人と既婚者３２３人を対象に実施したアンケートの結果を発表。同社は「未婚者が現状の自由を楽しむ半面、将来への不安を一人で抱え込みやすい傾向が見えてきました」とした。

【Ｑ１】現在の生活（仕事やプライベート、人間関係など）に対する総合的な満足度は？

▼未婚者

非常に満足している １３．０％

ある程度満足している４３．７％

分からない ３．６％

あまり満足していない２８．２％

全く満足していない １１．６％

▼既婚者

非常に満足している ２０．３％

ある程度満足している４８．５％

分からない １．５％

あまり満足していない２２．０％

全く満足していない ７．７％

現在の生活に「非常に満足している」「ある程度満足している」と回答した割合の合計は、既婚者の６８．８％に対し、未婚者は５６．７％。一方「あまり満足していない」「全く満足していない」を合わせた不満層の割合は、未婚者が３９．８％、既婚者が２９．７％だった。

同社は「未婚・既婚問わず半数以上が現在の生活に満足しているものの、両者の間には満足度で１２．１ポイントの開きが生じています。結婚の有無によって、日々の生活に対する満足感に一定の違いがある現状が確認できる結果となりました」と分析している。

【Ｑ２】現在の生活に「満足している」と回答した理由は？

▼未婚者

１位：趣味や一人の時間（ソロ活）が充実しているから ６２．８％

２位：自分のための時間が十分にあるから ４４．６％

３位：自分が自由に使えるお金が十分あるから ３３．８％

４位：結婚や家庭に縛られず、自分のペースで気楽に生活できるから ２１．４％

５位：仕事が充実しているから １６．６％

▼既婚者

１位：自分のための時間が十分にあるから ４０．４％

２位：子供の成長や家族との生活が充実しているから ３８．９％

３位：趣味や一人の時間（ソロ活）が充実しているから ３６．６％

４位：配偶者との関係が良好だから ３６．５％

５位：自分が自由に使えるお金が十分あるから ２５．７％

同社は「既婚者における満足の源泉が、個人の時間から家族とのつながりまで多岐にわたるのに対し、未婚者は『ソロ活』をはじめとする自身の自由な時間に大きな充実感を見出しているのが特徴的です。未婚者の満足感は、自分自身のために使える時間やお金といったリソースが、現状において十分に確保できているからこそ成り立っている側面もあるのかもしれません」としている。

【Ｑ３】未婚者が現在の生活に「満足していない」と回答した理由は？

１位：将来のライフプランが見えないから ５５．７％

２位：自分が自由に使えるお金が十分にないから ５０．７％

３位：仕事がうまくいっていない／不満があるから ３２．７％

４位：自分のための時間が十分にとれないから １５．０％

５位：友人関係に悩みがある／親しい友人がいないから １４．８％

６位：恋愛やパートナーとの関係に悩みがあるから ９．２％

７位：結婚に対するプレッシャーや焦りを感じるから ６．６％

８位：その他 ９．９％

特にない／分からない ６．７％

同社は「未婚者の不満要因は『将来のライフプラン』と『お金』がともに過半数となり、大きなストレス要因となっていることがわかります。現状の経済的なゆとりのなさに加え、今後の人生設計が見通せないことが、日々の生活において大きな不安につながっているといえそうです」と分析した。

【Ｑ４】未婚者が将来の生活に不安や悩みを感じることは？

▼２０代

よく感じる ２２．０％

たまに感じる ５６．６％

わからない ４．２％

あまり感じない１２．９％

全く感じない ４．３％

▼３０代

よく感じる ２９．１％

たまに感じる ４７．８％

わからない ３．１％

あまり感じない１６．１％

全く感じない ４．０％

▼４０代

よく感じる ３２．０％

たまに感じる ４７．２％

わからない ２．４％

あまり感じない１６．５％

全く感じない １．８％

同社は「未婚者の多くが２０代の時点から将来への不安を抱えており、年齢を重ねるにつれてその不安が少しずつ強まっていく傾向を確認できます。ライフステージの変化に伴い、周囲の環境が変わったり『結婚するか、独身で生きていくか』といった今後のライフスタイルについて考える機会が増えたりすることが、将来に対する不安の強まりに影響していると考えられます」とした。