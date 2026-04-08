インボイス制度でフリーランスは淘汰される――。

2023年10月の制度開始前、こうした不安が広く語られていた。

では、実際に何が起きたのか。制度開始から一定期間が経過した今、現場の実務を踏まえて整理すると、見えてくるのは“単純な増税”という話ではない。

交渉力と市場価値によって結果が分かれる、極めて現実的な構図である。（税理士・亀田敬亨 内外タイムス）

損した人：価格転嫁できなかったフリーランス

まず結論から言えば、「一律に誰かが損をした制度」ではない。むしろ、立場によって明暗がはっきり分かれた制度だ。

最も影響を受けたのは、免税事業者として活動していたフリーランスや個人事業主の一部である。とりわけ、発注元との力関係が弱いケースでは、取引条件の見直しを求められるケースも見られた。

その結果、

・消費税相当額の値引きを受け入れる

・やむなく課税事業者へ移行する

といった対応を迫られ、実質的な収入減につながった例は少なくない。

もっとも、すべてのフリーランスが不利益を被ったわけではない点には注意が必要だ。なお、国税庁も取引排除を目的とした一方的な不利益変更については注意喚起を行っている。

得した人①：価格交渉力のあるフリーランス

一方で、専門性が高く代替が効きにくい職種では状況は大きく異なる。

ITエンジニアや専門コンサルタントなどでは、「インボイス登録は行うが、その分は報酬に反映する」という交渉が成立し、収入水準を維持、あるいは引き上げたケースも確認されている。

現場感覚としては、“税制の問題”というより“市場価値の問題”として結果が分かれたというのが実態に近い。

得した人②：課税事業者（法人・大企業）

制度上のメリットが明確になったのは、もともと課税事業者である企業側である。仕入税額控除の要件が厳格化されたことで、取引先の選別が進む構造が生まれた。

その結果、

・インボイス発行事業者との取引への集約

・経理処理の明確化による税務リスクの低減

といった効果が見られる。その一方で、請求書管理や確認業務など、経理実務の負担は確実に増加している点も見逃せない。

影響が限定的な人：一般消費者

現時点では、一般消費者への影響は限定的である。価格転嫁が完全には進んでいない業界も多く、コストは事業者側で吸収されているケースが散見されるためだ。

ただし、これはあくまで過渡的な状態に過ぎない。今後、徐々に価格へ反映されていく可能性は十分にある。

税理士としての総括

インボイス制度を税務の観点から整理すると、その本質は単なる増税ではなく、消費税に内在していた「益税構造の是正」と「仕入税額控除の適正化」にある。

従来、免税事業者との取引においても、発注側は実務上、消費税相当額を含めた価格を支払いながら仕入税額控除を行うケースが多く、この部分にいわゆる“益税”が生じていた。インボイス制度は、この構造に明確な線引きを設け、控除の前提として適格請求書の保存を求めることで、制度の整合性を回復したものといえる。

もっとも、その調整コストは均等には配分されていない。実務上は、

・免税事業者が価格調整によって負担を吸収するのか

・発注側がコストとして引き受けるのか

・最終的に消費者へ転嫁されるのか

という三者間での負担調整として顕在化している。

また、経過措置（仕入税額控除の段階的控除）により急激な影響は緩和されているものの、これはあくまで時間的猶予に過ぎない。措置終了後は、より明確に取引の選別と価格の再構築が進む可能性が高い。税理士として現場を見る限り、この制度は「税務対応の問題」にとどまらない。

むしろ、価格決定力の有無、取引依存度、付加価値の高さといった“事業の本質”を可視化する制度として機能し始めている。

したがって今後の論点は、「インボイスに対応できているか」ではない。

消費税という間接税の負担を、どの取引段階で、誰が引き受けるのか--その構造を設計できているかが問われている。インボイス制度は税制改正ではない。価格決定力の有無を突きつける“市場の試験”である。