◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１２回戦 同級２位・那須川天心―同級１位・フアンフランシスコ・エストラダ ▽スーパーフライ級（５２・１キロ以下）１０回戦 ＷＢＣ同級１位・坪井智也―ＷＢＣ同級６位ペドロ・ゲバラ ▽フライ級（５０・８キロ以下）１０回戦 ＷＢＡ同級１位・高見亨介―ＷＢＣ同級５位アンヘル・アヤラ ▽バンタム級１０回戦 ＩＢＦ同級５位・秋次克真―ホセ・カルデロン（４月１１日、東京・両国国技館）

１１日に両国国技館で行われる「ＰＲＩＭＥ ＶＩＤＥＯ ＢＯＸＩＮＧ １５」の会見が８日、都内で行われた。ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝は、元世界２階級制覇王者の同級１位フアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝との対戦へ「いまのコンディションは本当に最高に近い状態。いろんな取り組みをしてきた。この結果が良かったのかそうでなかったのか、試合になってみないと分からないが、ここまでやってきた道のりは、厳しくてつらい期間ではあった。前回負けて、自分のことが信じられないとがたくさんあったが、自分自身を変えるためにここまでしっかり挑んできたつもり。勝つか負けるかとかいろんな予想はあるかもしれないが、そんなのクソくらえで、アッカンベーです。人生は実験だと思っている。必ずいい結果を、歓喜できる瞬間を味わいたい。大きな声を出して力をくれたらうれしい」と意気込みを語った。「前回の試合からこの日のためだけに日々を過ごしてきた。人間ってここまで変わることができるんだという人間の可能性をみなさんに見せたいと思う。ボクが勝つことで世の中変わるわけではないが、自分を変えることができると思っている。もう自分には負けたくない。腹はくくっています」と意気込んだ。

昨年１１月２４日にＷＢＣ同級王座決定戦で井上拓真（大橋）に判定負けして以来５か月ぶりの再起戦となる。昨年末から、帝拳ジムでの練習に加え、キックボクサー時代にボクシングを教わっていた元帝拳ジム・トレーナーのＧＬＯＶＥＳジム・葛西裕一会長（５６）、古巣であるＴＥＰＰＥＮジムの父・弘幸会長（５６）のもとへ足を運び、原点回帰を図った。

帝拳ジムでは、昨年９月１４日に武居由樹（大橋）を４回ＴＫＯで下したＷＢＯ同級王者クリスチャン・メディナ（メキシコ＝２７勝１９ＫＯ４敗）、ＷＢＣスーパーバンタム１９位セレックス・カストロ（メキシコ＝２２戦全勝１６ＫＯ）、ＷＢＡスーパーフライ級１０位オラユウォン・アコスタ（プエルトリコ＝１５戦全勝１０ＫＯ）、リカルド・サルガド（メキシコ＝１３勝９ＫＯ１敗１分け）らとのスパーリングを重ねた。３月３１日の公開練習では、接近戦でのショートパンチ「１０センチの爆弾」を習得したことを明かし、「ＫＯしたいなと思っている」とＫＯ勝利での再起を宣言していた。

勝てば、ＷＢＣ王者への挑戦権を得る。現王者の井上拓真（大橋）は５月２日に東京ドームで井岡一翔（志成）の挑戦を受けるが、天心は「自分の人生を懸けて負けた相手なので、しっかりと落とし前をつける。しっかり取り返しにいく」と拓真へのリベンジへの意欲を示している。

戦績は那須川が７勝（２ＫＯ）１敗、エストラーダが４５勝（２８ＫＯ）４敗。

興行は「Ｐｒｉｍｅ Ｖｉｄｅｏ（プライムビデオ）」で独占ライブ配信される。