【クーポン配布中】楽天でコスメが安い！キャンペーン情報＆おすすめ商品まとめ【楽天BRAND BEAUTY】
【画像を見る】スタンプ3つで当たる！LUXURY BEAUTYスタンプラリー
楽天市場の「楽天BRAND BEAUTY」では今、対象ショップ限定、5,000円以上のお買い物で使える300円OFFクーポンを配布中！いつも使っているコスメの買い足しや、気になっていたコスメのお試しにも。さらに、楽天市場で開催されているコスメのお得なキャンペーンもご紹介します！
■お得なコスメ情報が集結！ 楽天BRAND BEAUTYって？
楽天BRAND BEAUTYとは、楽天市場のコスメ・美容機器・韓国コスメなど、幅広いジャンルの公式ショップが集うショップナビゲーションサイト。新作アイテムや特集などの情報も毎月更新されています。
■【BRAND BEAUTY】5,000円以上購入で300円OFFクーポン
楽天BRAND BEAUTYでは5,000円以上のお買い物で使える300円OFFクーポンを配布中です！
■クーポン獲得・利用期間
2026年4月1日(水)10:00〜2026年5月1日(金)09:59
■利用対象金額
1注文あたりの最低お買い物金額5,000円(税込)以上
※税込、送料別、クーポン適用前の金額。
■利用回数上限
先着8,000回／1人2回(1注文あたり1回)まで利用可能
※クーポンを獲得しても、利用回数の上限に達した場合は利用不可。
■対象アイテム
対象ショップの通常購入商品
※予約販売、定期購入、頒布会商品、ふるさと納税にはご利用いただけません。
■1回の注文につき1ショップのみ適用
■併用OK！
■おすすめアイテム
▶︎アテニア スキンクリア クレンズ オイル エコパック*大容量 (限定1種/通常4種)
●3,630〜3,957円
クレンジングの名品、アテニアのスキンクリアクレンズ。メイクだけでなく肌くすみもオフしてくれるというクレンジングオイルで、香りも4種類。エコパックのセットなので、初めての方は専用ホルダー付きがおすすめです。
▶︎melt メルト シャンプー＆トリートメント セット / ディープ
●3,520円
meltから新シリーズが登場。カラーなどで傷んだ髪の深部まで満たしてくれるという「deep」シリーズです。ポイント山分けキャンペーンも開催中なので必見です。
[LINK_TAB(https://a.r10.to/h8BqiR)]☆エントリー＆お気に入り登録で30万ポイント山分け（5月1日(金)09:59まで）
☆エントリー＆アイテム購入＆レビュー投稿で200ポイント[/LINK_TAB]
▶︎[Fujiko公式] フジコ dekoシャドウ (デコシャドウ)
●1,870円＋送料580円（3,980円以上で送料無料）
面長の私がずっと気になっているアイテム！おでこに仕込むことで小顔見えが期待できるとSNSでも話題になったFujikoのおでこ用シャドウ。
■【韓コス祭り】1人5回まで使える20%OFFクーポン
楽天市場の韓国コスメ公式ショップで使える20%OFFクーポンも配布中！
こちらはなんと1人5回まで、500円のお買い物から使えるので嬉しいですね。
■クーポン獲得期間
4/2(木)10:00〜4/11(土)09:59
■クーポン利用期間
4/4(土)10:00〜4/11(土)09:59
■利用対象金額
1注文あたりの最低お買い物金額500円(税込)以上
※税込、送料別、クーポン適用前の金額。
■利用回数上限
先着200,000回／1人5回(1注文あたり1回)まで利用可能
※クーポンを獲得しても、利用回数の上限に達した場合は利用不可。
■1回の注文につき1ショップのみ適用
■併用NG！
■おすすめアイテム
▶︎【NEW】【VT公式】【カプセルクリーム4種】
●2,640円
大人気「VT COSMETICS」のクリーム。カプセルが入っていて、SNSで見かけたことがある人も多いのでは？ 肌悩みに合わせて選べる4つのタイプがあります。
▶︎[COSRX 公式] 5 PDRN デイリー 肌荒れ リペア セラム(100mL)
●3,510円
今話題のエイジングケア成分、PDRNが入った美容液。「さらっとした美容液。使っていると朝なんとなく『あれ？今日なんかお肌の調子がいいかも』となるので、リピ確定」とレタスクラブ編集部スタッフにも愛用者が。化粧水もあります。
▶︎【 d'Alba ( ダルバ ) 公式 】選べる ウォータフル 日焼け止め 7種 SPF50+ PA++++ 50ml
●2,610〜5,400円
うるおい系の日焼け止めといえばダルバのUV。カラーによって使用感も違うので、自分に合うものを選んで◎
■「BRAND BEAUTY300円OFF」と「韓コス祭り20％OFF」、どっちが安い？
BRAND BEAUTYの300円OFFクーポンは併用可なのですが、韓コス祭り20％OFFクーポンは併用不可。では、どちらのクーポンを適用したらよいでしょうか？
※他のクーポンと併用する場合は、お買い物かごで自動適用されるか確認してください
■最低お買い物金額と割引
・BRAND BEAUTY300円OFFクーポン→5,000円以上で300円OFF
・韓コス祭り20％OFFクーポン→500円以上で20％OFF
【参考：20％OFFということは…】
500円→100円OFF、1,000円→200円OFF、1,500円→300円OFF、
2,000円→400円OFF、3,000円→600円OFF、5,000円→1,000円OFF
■対象アイテム
・BRAND BEAUTY300円OFFクーポン→幅広いジャンルのコスメ
・韓コス祭り20％OFFクーポン→韓国コスメのみ
■利用回数上限
・BRAND BEAUTY300円OFFクーポン→先着8,000回／1人2回(1注文あたり1回)まで
・韓コス祭り20％OFFクーポン→先着200,000回／1人5回(1注文あたり1回)まで
以上を考えると、韓国コスメの購入は迷わず「韓コス祭り20％OFFクーポン」を、そのほか日本メーカーなどのコスメは「BRAND BEAUTY300円OFFクーポン」で割引を狙うのがよさそうです。
■【Rakuten LUXURY BEAUTY】ラグジュアリーコスメも300ポイントプレゼント
さらにラグジュアリーコスメブランドも、1ショップ1注文10,000円(税込)以上のお買い物で300ポイントプレゼントのキャンペーンが開催中！こちらはエントリーが必須のキャンペーンなので、忘れないうちにエントリーしておきましょう！
■キャンペーン期間
2026年4月1日(水)10:00〜2026年5月7日(木)09:59
■獲得上限ポイント数
900ポイント(期間限定)
■対象購入金額
1注文あたりの最低お買い物金額10,000円(税込)以上
※税込、送料別、クーポン適用後の金額。
■エントリー
必要。こちらから
■特典ポイント付与予定日
2026年5月20日(水)頃
■特典ポイント期限
2026年6月30日(火)23:59まで
■対象のラグジュアリーコスメ おすすめアイテム
▶︎シュウウエムラ アルティム8∞ クレンジング オイル ベストセラーキット
●15,400円
クレンジングオイルといえばアルティム8∞。レビューも3万件を超えており、その人気の高さがうかがえます。アルティム8∞を存分に使える18,140円相当がセットに。
下記ロレアルスタンプラリーも対象アイテム！
▶︎キールズ クリーム UFC 50mL セット
●4,950円
キールズの代名詞とも言えるクリームの現品と、価格はそのまま化粧水とレチノール美容液のサンプルがついたセット。ベタつかないのに長時間うるおうと評判です。キールズのアイテムもロレアルスタンプラリーも対象です。
▶︎SK-II ジェノプティクス CC プライマー(30g)
●9,900円
昨年登場するなり話題となったSK-IIのUV。1本5役と日焼け止めクリームを超えた逸品です。実は私もずっと気になっていて、この機会に購入してみようかと思っています…！
■【Rakuten LUXURY BEAUTY】スタンプラリーで豪華アイテムが当たる！
Rakuten LUXURY BEAUTYではさらにスタンプラリーで豪華アイテムが当たるチャンスが。すでに始まっているので、ぜひチャレンジしてみてください！
■2026年2月12日(木)10:00〜2026年5月11日(月)09:59
■対象購入金額：1注文あたりの最低お買い物金額 3,980円(税込)以上
■スタンプラリーへの参加方法：
STEP1. キャンペーンページ上で楽天市場へのログイン
STEP2. キャンペーンページ上の「スタンプカードに参加する」ボタンを押し、スタンプカードへの参加に同意する。
スタンプは全部で5つ。3つ以上集めると豪華アイテムが当たるチャンスがあります！また、スタンプ5つすべてを集めるともれなく500ポイントももらえます。
☆獲得条件1
対象期間中に、LUXURY BEAUTY公式Instagramアカウント [@rakutenluxurybeauty] のプロフィールに記載されたスタンプ獲得URLをクリックで1スタンプ獲得
☆獲得条件2
対象期間中に、LUXURY BEAUTY公式X(Twitter)アカウント [@R_LUXURYBEAUTY] の固定ポストに記載されたスタンプ獲得URLをクリックで1スタンプ獲得
☆獲得条件3
対象期間中に、LUXURY BEAUTY公式LINEアカウントのトーク画面(下部のメニュー)もしくは、友だち追加時に届くメッセージ内に記載されたスタンプ獲得URLをクリックして1スタンプ獲得
※LUXURY BEAUTY公式LINEアカウントのトーク画面確認には、LUXURY BEAUTY公式LINEアカウントの友だち追加(無料)が必要です。
☆獲得条件4
対象期間中に、対象ショップで1注文3,980円(税込)以上のお買い物で1スタンプ獲得
※対象購入金額は税込、送料別、クーポン適用後の金額。
☆獲得条件5
対象期間中に、お買い物済のショップを除く対象ショップのうち、いずれかの1ショップ1注文3,980円(税込)以上のお買い物で1スタンプ獲得
※対象購入金額は税込、送料別、クーポン適用後の金額。
※条件4と5で、最大2ショップまでスタンプ獲得が可能です。
※同一ショップで複数回3,980円(税込)以上のお買い物をされた場合でも、1ショップとしてカウントされ、追加スタンプ獲得の対象とはなりません。
3スタンプ獲得で…
・抽選で20名様に人気ブランドのミニコスメ・トライアルセット（9,790 円相当）のプレゼント！(以下3アイテムのセット)
【SABON】 サボン ウェルカムキット（デリケート・ジャスミン）
【ケラスターゼ】 ユイル クロノロジスト Ｎ 30ｍL
【LANCÔME】 ジェニフィック アルティメ セラム トライアルキット
5スタンプ獲得で…
・抽選で20名様に楽天ベストコスメ受賞コスメセット（30,470 円相当）のプレゼント！(以下3アイテムのセット)
【イヴ・サンローラン・ボーテ】 YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム(1B ピンク サンライズ)
【SKｰII】 SK-II ジェノプティクス CC プライマー(ロージーピンク)
【shu uemura】 アルティム8∞ クレンジング オイル
・もれなく500ポイント！
■獲得上限ポイント数：500ポイント(期間限定)
■特典ポイント付与予定日：2026年7月20日(月)頃
■特典ポイント期限：2026年8月31日(月)23:59まで
■【ロレアルスタンプラリー】最大でポイント10倍！
楽天市場のロレアルグループのコスメのお買い物でもポイント増量キャンペーン中です。
例えばタカミやラ ロッシュ ポゼ、メイベリン ニューヨークなど対象のショップで買いまわりするとポイントが最大で10倍に上がります。1ショップのお買い物が1,600円以上であることが条件です。（BRAND BEAUTYの300円OFFクーポンを使う時は、クーポン適用後の金額が対象となるため、1,900円以上のお買い物が必要になります。）
■キャンペーン期間
2026年3月18日(水)10:00〜2026年6月18日(木)09:59
※エントリー必須
■対象購入金額
1ショップあたりの対象期間中のお買い物合計金額1,600円(税込)以上ごとに1スタンプ
※対象購入金額は税込、送料別、クーポン適用後の金額
■獲得上限ポイント数
3,000ポイント(期間限定ポイント)
■特典内容
☆2スタンプ獲得でポイント5倍（通常ポイント1倍+特典ポイント4倍）
☆3スタンプ獲得
でポイント10倍（通常ポイント1倍+特典ポイント9倍）
■付与予定時期
2026年9月末日頃まで
■有効期間
付与日より約6ヶ月間
■ロレアルスタンプラリー おすすめアイテム
▶︎ラロッシュポゼ 選べる！数量限定★トーンアップUV 人気サンプルキット
●3,960〜4,070円
ラロッシュポゼの人気のトーンアップUVに美容液と保湿クリームのサンプルがついたセット。
▶︎タカミスキンピール お試しセット 角質美容スターターセット プレゼント付
●6,930円
角質美容液の定番タカミスキンピールの楽天限定のお試しセット。タカミスキンピールにタカミローションのミニサイズ、さらに洗顔料のサンプルと洗顔ネットもついているので、初めて使う人にもおすすめ。
▶︎YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム
●5,390円
イヴ・サンローランのリップ。潤って血色感が出るので、パッと顔色も明るくしたい春に欲しい1本です。
季節もすっかり春になり、新年度のスタートの時期。気になるコスメをお得に買って、気分をアップしていきましょう！
文＝mm