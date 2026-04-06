想像以上の良さ！！【3COINS】初心者も試しやすい「新作カラーコンシーラー」

最近増えている“カラーコンシーラー”。ベーシックなコンシーラーには慣れていても、カラーとなると「難しそう」と感じてしまう人も少なくないはず。そんなハードルをやわらげてくれそうなのが、【3COINS（スリーコインズ）】の新作「コンシーラーパレット」です。実際に試してみると、使いやすさはもちろん、補整力の高さも実感。色味やなじみ方を、スウォッチとともにチェックしていきます！

2タイプから選べる、コンシーラーパレットが登場

【3COINS】「コンシーラーパレット／and us」02 COVER \550（税込）

3COINSから、ベースメイクの仕上がりを底上げしてくれそうな「コンシーラーパレット」が登場。一部店舗限定で発売されています。クリームタイプで肌に密着しやすく、塗布後はさらっとした質感に仕上がるのが特徴。ラインナップは、陰影を仕込んで立体感を演出する「01 EFFECT」と、クマやくすみ、ニキビ跡などの肌悩みをカバーする「02 COVER」の2タイプ。今回ピックアップした「02 COVER」は、肌悩みに合わせてカラーを選びながら、ナチュラルに整えられる設計です。

難しそう、が変わる。取り入れやすさの理由は？

「難しそう」というイメージがあったカラーコンシーラー。実際に使ってみると、その見方が少し変わりました。このパレットは、しっかり色がのるのに浮きにくく、気になる部分にのせるだけで自然に補整されたように見えるのが印象的。なじませやすく、ムラになりにくいのも扱いやすいポイントです。乾燥感が出にくく、ペタつきにくい質感や、手に取りやすい価格帯も含めて、大人でも気負わず取り入れやすいと感じました。

肌悩みに合わせて、カラーごとの役割をチェック

まずは、カラーごとの役割をチェック。Aのグリーンは赤みやニキビ跡のカバーに。Bのパープルは、明るさと透明感をプラスしたいTゾーンやあご先などに。Cのオレンジは、くすみやクマのカバー。Dのベージュは、シミやそばかすなど、気になる部分の仕上げに使えます。カバー力がありながら、肌になじみやすい。発色は重ねることで調整できるので、コントロールもしやすいです。

どこまで変わる？ 仕上がりの変化を比較

今回は、リキッドファンデに重ねて使用。塗り広げるというより、気になる部分にのせて、ポンポンとぼかすようにするとなじませます。特に気になっていた目元や鼻筋のシミにDを重ねてみると、重たさなくしっかりカバー。赤みの気になるゾーンにAをのせると、ふわっとトーンが整い、フラットな印象に。さらに、鼻筋やCゾーンにBを仕込むと、透明感のみならず、のっぺり感を防いでくれるハイライトのような役割も。適材適所にカラーを使い分けることで、見え方がここまで変わるとは少し驚き。カラーコンシーラーの補整力と使いやすさを、改めて実感しました。

カラーコンシーラーのハードルをぐっと下げてくれるような存在。気になった方はぜひ、店頭でチェックしてみてください！

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。writer：Kaori.F