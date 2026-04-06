淀屋橋ステーションワンにフードホール「ヨドヤバ」 串カツ、焼き鳥、イタリアン、海鮮居酒屋の4店
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
淀屋橋駅直結の複合施設・淀屋橋ステーションワン（大阪市中央区）1階に4月6日、フードホール「ヨドヤバ」がオープンした。
串カツ店「揚八（あげは）」、焼き鳥店「炭火焼き鳥 とり五楼（ごろう）」、イタリアン「生ハムと生牡蠣、生ビール BAKKANO（バッカーノ）」、海鮮居酒屋「博多海鮮角打ち しらすくじら」の4店で構成する。システムは、席案内から配膳まで スタッフがフルサービスで対応。フルサービス型＆キャッシュレスの「進化系フードスポット」といい、大手ビールメーカー4社（アサヒ、キリン、サッポロ、サントリー）の生ビールも用意する。店舗面積は65.59坪。席数100席（カウンター＝32席、テーブル＝56席、テラス＝12席）。
営業時間は11時30分～14時30分、17時～23時。定休日無し。
串カツ店「揚八（あげは）」、焼き鳥店「炭火焼き鳥 とり五楼（ごろう）」、イタリアン「生ハムと生牡蠣、生ビール BAKKANO（バッカーノ）」、海鮮居酒屋「博多海鮮角打ち しらすくじら」の4店で構成する。システムは、席案内から配膳まで スタッフがフルサービスで対応。フルサービス型＆キャッシュレスの「進化系フードスポット」といい、大手ビールメーカー4社（アサヒ、キリン、サッポロ、サントリー）の生ビールも用意する。店舗面積は65.59坪。席数100席（カウンター＝32席、テーブル＝56席、テラス＝12席）。
営業時間は11時30分～14時30分、17時～23時。定休日無し。
関連記事
関西コレクションに吉村洋文知事 全国豊かな海づくり大会「魚庭の海おおさか大会」をPR
関西コレクションに熊田曜子さん・村雨芙美さん・柚乃りかさん 恒例の水着姿披露
大阪で「恐怖心展」 さまざまな「恐怖心」をテーマに展示
チャンネル情報
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/