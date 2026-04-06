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淀屋橋駅直結の複合施設・淀屋橋ステーションワン（大阪市中央区）1階に4月6日、フードホール「ヨドヤバ」がオープンした。



串カツ店「揚八（あげは）」、焼き鳥店「炭火焼き鳥 とり五楼（ごろう）」、イタリアン「生ハムと生牡蠣、生ビール BAKKANO（バッカーノ）」、海鮮居酒屋「博多海鮮角打ち しらすくじら」の4店で構成する。システムは、席案内から配膳まで スタッフがフルサービスで対応。フルサービス型＆キャッシュレスの「進化系フードスポット」といい、大手ビールメーカー4社（アサヒ、キリン、サッポロ、サントリー）の生ビールも用意する。店舗面積は65.59坪。席数100席（カウンター＝32席、テーブル＝56席、テラス＝12席）。



営業時間は11時30分～14時30分、17時～23時。定休日無し。

