『BRUTUS』の公式SNSが更新され、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴を起用した最新号「大森元貴の、頭の中。」から、撮影風景を収めた映像が公開された。

【動画＆写真】大森元貴のポートレート撮影風景／「大森元貴の、頭の中。」を表現したビジュアル＆オリジナルムービー／『BRUTUS』表紙＆駅ポスタービジュアル

■大森元貴の撮影風景＆操上和美のインタビュー公開

投稿では、「写真家・操上和美、大森元貴を撮る。」として映像を公開。キース・リチャーズ、坂本龍一、忌野清志郎、矢沢永吉ら、時代を彩るスターたちと対峙してきた90歳の写真家・操上和美による、大森との初フォトセッションが実現したことを紹介している。

映像では、モノクロの世界観のなかで撮影に臨む大森の姿が映し出されている。ラメ感のあるジャケットに白シャツを合わせたスタイルで、顎に手を添えて物思いにふけるような表情や、正面をまっすぐ見つめるカット、ヘア直し中の横顔、そして会話で笑ったのちにスッと表情を変える、オンとオフの切り替えの瞬間など、貴重なシーンが収められている。

■操上和美「勘がいいからシャッターを切るたびに向こうもリアクションしてくれる」

さらに、「国民的バンド〈Mrs. GREEN APPLE〉のフロントマンとして、そしてクリエイター、プロデューサーとして、類稀なる才能を持つ表現者は、操上さんの目にどう映ったのか。」として、操上のインタビューも公開。

操上は「魂と魂の交換ゲームみたいなもので、そんなにいっぱい声をかけなくてもちょっとしたことでリアクションしてくれるので、すごく撮りやすかった」などと語り、大森との撮影を振り返っている。

続けて、「彼だから発してくれるものがあって、勘がいいからシャッターを切るたびに向こうもリアクションしてくれる。そのリズムが合っていくと、だんだん興奮してくるんですね」と笑った。

大森が放つ表現や空気感が、撮影の現場で強く引き出されていたことがうかがえる内容となっている。

SNSでは「シャープな目元とかわいらしい口元のギャップ！」「眉毛八の字からの瞬時のこの切り替え」「素晴らしい世界観」「笑顔から真顔になる瞬間にドキッ」「ハート射抜かれた」「美しい」といった声が寄せられている。

■「大森元貴の、頭の中。」を表現したビジュアル＆オリジナルムービー

■『BRUTUS』表紙＆駅ポスタービジュアル