「かっちり」が苦手な人へ！【無印良品】程よくカジュアルに決まる「ショートジャケット」

きちんと感をまといやすいジャケットも、デイリー使いするなら程よい抜け感を演出したいもの。オフィスコーデと差をつけて楽しみたいなら【無印良品】の「ショートジャケット」を取り入れるのがおすすめです。程よくラフで抜け感があり、羽織るだけで大人のカジュアルスタイルが完成しそう。コンパクトな丈感でバランスも取りやすく、ワイドパンツとも好相性です。

こなれ感漂う素材のショートジャケット

【無印良品】「リネンコットンヘリンボーンショートジャケット」\12,900（税込）

リネン × コットン素材で、軽やかさとナチュラルな風合いが魅力のジャケット。ヘリンボーン織りがさりげない表情を作り、シンプルに見せないのがポイントです。かっちりしすぎず柔らかな印象で、普段使いにも取り入れやすそう。

大人の洗練コーデにぴったりなショートジャケット

【無印良品】「リネンリヨセルショートジャケット」\12,900（税込）

リヨセル混素材ならではのしなやかな落ち感が、大人っぽさを引き立ててくれそうなジャケット。黒でも重く見えにくく、デイリーコーデにも自然にマッチしそう。Tシャツやタンクトップの上からさらっと羽織るだけでサマ見えが狙えます。きれいめにもカジュアルにも振りやすい優秀さで、1枚あると着こなしの幅がぐっと広がりそう。

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Writer：licca.M