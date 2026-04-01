トロント・ブルージェイズは現地時間31日、コディ・ポンセ投手（31）が右膝前十字靭帯の損傷により15日間の負傷者リストに入ることを発表。代わってラザロ・エストラーダ投手（26）がメジャーに昇格している。

4番手として開幕ローテーションに入ったポンセは同30日のロッキーズ戦に先発登板するも、3回表のゴロ処理の際に右足を負傷し、救護カートに乗せられ緊急降板。MRI検査により右膝前十字靭帯の捻挫と診断され、長期離脱を擁すことになった。

ポンセは2022年から日本ハム、楽天で計3年間プレー。昨季は韓国プロ野球（KBO）のハンファで17勝1敗、歴代最多の252奪三振と大活躍を収め、シーズンMVPに輝いた。昨季12月にブルージェイズと3年総額3000万ドルの契約を結び、この試合がメジャー5年ぶりの登板だった。

ブルージェイズは昨季後半戦で活躍したシェーン・ビーバー、トレイ・イェサベージらが今季開幕に出遅れており、先発陣の離脱者は今回で5人目。開幕5日目ながら早くもローテーションに穴が開く事態となった。