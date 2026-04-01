「日本ハム９−０ロッテ」（３１日、エスコンフィールド）

日本ハムの細野晴希投手（２４）が３１日、エスコンフィールドで行われたロッテ戦でノーヒットノーランを達成した。２０２４年６月に記録した広島・大瀬良以来で、史上９１人目、通算１０３度目。同球場では初の達成となる。チームが敵地で開幕３連敗を喫した中で託された、本拠地開幕の一戦。自身のプロ初完投初完封を、偉業で成し遂げた。

こん身の１５０キロが外角に決まると、細野はグッと左こぶしを握った。プロ初完投初完封は、なんと球団史上７人目、エスコンでは開場４年目で他チームも含めて初のノーヒットノーラン。歓喜の輪の中でチームメートの祝福を受けながら、端正なマスクに会心の笑みが広がった。

「僕の中では出来過ぎぐらいの記録なので。おまけみたいなものです」。照れくさそうに偉業を振り返った。初回先頭にいきなり四球。しかし、続く藤原を遊ゴロ併殺に打ち取って波に乗った。キレのある直球にスライダーが決まり、２度の３者連続を含む１２奪三振。外野に飛んだ打球は二つだけだった。

九回先頭の代打・岡に痛烈なピッチャー返しを浴びたが、辛うじてグラブに当てて二ゴロに。２死後に一、二塁間のゴロを清宮幸が捕球できなかったが、記録は失策。「こうやって記録が終わるのか…」と細野の頭をよぎったピンチを乗り切り、最後は藤原を見逃し三振に仕留めてみせた。

本拠地開幕戦先発の大役。実は異変が起きていた。「朝５時ぐらいに目が覚めて、吐き気が止まらなくて…」。緊張で体が悲鳴をあげたが、球場入り後は普段より多めに周囲にしゃべりかけて気を紛らわせた。同僚とインスタントカメラで撮影に興じるなどしてリラックス。試合前には何とか落ち着きを取り戻した。

今年１月には伊藤の自主トレに参加して“弟子入り”。メンタル面も含めてさまざまな助言を授かった。その中でリリース時の左腕の角度を下げるフォーム変更も決断。力まずに投げられるバランスを身に付けたことが、３年目での快挙につながった。

２３年度のドラ１左腕が記した大きな一歩。快投でチームの開幕連敗も３で止めてみせた。「ゼロで抑えられたのはすごく自信になりました。去年と比べて成長してるんじゃないかな」とうなずいた細野。１０年ぶりの優勝を狙うチームの先発陣でまた１人、頼もしい存在が現れた。

◆８６年ぶりの３月ノーノー 日本ハム細野のノーヒットノーランは、前身も含め球団７人目で、左腕では初。２２年８月２７日ポンセのソフトバンク戦以来４年ぶり、日本人では９５年７月５日西崎幸広の西武戦以来３１年ぶり。３月に行われた試合に限ると、１９４０年３月１８日にイーグルス亀田忠がライオン戦（西宮）で達成して以来、ＮＰＢ８６年ぶり２度目で、２リーグ分立後では初。

◆細野 晴希（ほその・はるき）２００２年２月２６日生まれ、東京都出身。１８０センチ、８８キロ。左投げ左打ち。東亜学園−東洋大を経て、２３年度ドラフトで、西舘勇陽（巨人）、前田悠伍（ソフトバンク）の外れ外れ１位として日本ハム入団。昨季プロ初勝利を含む３勝を挙げた。今季推定年俸は１７００万円。