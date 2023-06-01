森保ジャパンがイングランド戦のスタメン発表！ 三笘薫や伊東純也、堂安律らが先発！
森保一監督率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表と対戦する。この一戦を前にスターティングメンバーが発表された。
今夏の北中米ワールドカップへ向けた“最終選考”の意味合いを持つ重要な英国遠征。日本は29日に初戦でスコットランドに１−０で勝利。２戦目は、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行なわれ、FIFAランキング４位の強豪イングランドと相まみえる（日本は18位）。
スタメンには三笘薫や伊東純也、堂安律らが先発。また１トップは上田綺世が務める見込みだ。
スターティングメンバーは以下の通り。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
16 橋岡大樹（ゲント／ベルギー）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
８ 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
９ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
19 小川航基（NEC／オランダ）
20 佐藤龍之介（FC東京）
22 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
試合は日本時間１日の３時45分キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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今夏の北中米ワールドカップへ向けた“最終選考”の意味合いを持つ重要な英国遠征。日本は29日に初戦でスコットランドに１−０で勝利。２戦目は、ロンドンのウェンブリー・スタジアムで行なわれ、FIFAランキング４位の強豪イングランドと相まみえる（日本は18位）。
スターティングメンバーは以下の通り。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
16 橋岡大樹（ゲント／ベルギー）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
８ 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
９ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
19 小川航基（NEC／オランダ）
20 佐藤龍之介（FC東京）
22 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
試合は日本時間１日の３時45分キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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