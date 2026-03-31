３０日のテレビ朝日「くりぃむナンタラ」では、１時間ＳＰ「もっと津田を知ろう」が放送された。

メインゲストに津田篤宏を迎え、津田をよく知る小籔千豊、山里亮太らが集まり、クイズ形式で津田の素顔を暴露する企画の第２弾。

津田は冒頭「この番組ちゃんとやってほしいんですよ」と苦情を切り出した。

前回の昨年１０月の第１弾では、「津田が今年１番怒った出来事は？」のお題に、ガクテンソク・よじょうがフリップに書いて暴露回答。放送では、モザイク代わりに「某芸人のイジり」との表示でフリップが伏せられた。

津田は「その名前出したら、向こうがまた言うて来よんねん。あいつややこしいねん」と反応。別番組で某芸人からの「酷い」発言に怒ったそうで「言い方がファニーじゃなかった。イジる感じじゃなくて、むちゃくちゃ腹立って、何ぬかしとんねん」と不満を語り、くりぃむしちゅーが大喜びしていた。

今回、その場面について津田は「前回よじょうが、嫌ってる芸人みたいなんである芸人の名前出したんですよ。オンエア上はモザイクかけてもらって、ピーも入ってたんですよ」と説明。しかし「提供クレジットになった瞬間、映っとったんですよ！」と抗議して笑わせた。

「どんだけ詰め甘いねん！誰がチェックしてんねん！」と立ち上がってお怒り。「提供のことばっかり考えてる」と抗議すると、有田哲平が「提供あってですから」。津田が「提供あったら俺のモザイクもいらんのか！」と抗議すると、有田が「提供あっての番組！何を言ってんだ君は！提供にモザイクかけちゃだめだめだめ！」と却下して笑わせた。