3月23日（月）の『くりぃむナンタラ』では、人気企画「○○を知ろう」特別編をお届け。ある芸人に関するクイズを出題し、親交のある芸人仲間が正解を予想し合うというこの企画。これまで放送した12回の中から、“いろんな意味”で話題になった問題作をくりぃむしちゅーの2人が振り返った。【映像】上田晋也、一生許さないと決めている後輩芸人仲間内での“遊び”がトラブルに発展「キレてふてくされて帰っちゃった」2025年3月に