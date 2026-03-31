放送20周年記念の限定カラーが11,000円で予約開始！ウルトラレプリカ メビウスブレス メビウスインフィニティーVer.

記事ポイント 『ウルトラマンメビウス』放送20周年を記念した特別カラーの「メビウスブレス」振動センサーやクリスタルサークル回転で変身音・必殺技音・ウルトラ兄弟のセリフを再現プレミアムバンダイにて11,000円（税込）で予約受付中、2026年9月届け予定 『ウルトラマンメビウス』放送20周年を記念した特別カラーの「メビウスブレス」振動センサーやクリスタルサークル回転で変身音・必殺技音・ウルトラ兄弟のセリフを再現プレミアムバンダイにて11,000円（税込）で予約受付中、2026年9月届け予定

『ウルトラマンメビウス』の放送20周年を記念し、変身アイテム「メビウスブレス」がメビウスインフィニティーの特別カラーリングで登場します。

振動センサーやクリスタルサークルの回転によって変身シークエンスを再現できるほか、ウルトラ兄弟の劇中セリフや各形態の必殺技音も収録されています。

プレミアムバンダイにて予約を受け付けており、価格は11,000円（税込）です。

バンダイ「ウルトラレプリカ メビウスブレス メビウスインフィニティーVer.」

商品名：ウルトラレプリカ メビウスブレス -ULTRA BROTHERS EDITION- メビウスインフィニティーVer.価格：11,000円（税込）（送料・手数料別途）予約期間：2026年3月27日（金）16時〜2026年5月25日（月）23時予定届け時期：2026年9月予定対象年齢：15才以上販売ルート：プレミアムバンダイ発売元：株式会社バンダイ

本商品は、2006年に放送されたウルトラマンシリーズ誕生40周年記念作品『ウルトラマンメビウス』の変身アイテム「メビウスブレス」を、映画『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』に登場したメビウスインフィニティーのカラーリングで商品化したものです。

赤を基調とした通常形態とは異なる印象のカラーリングを塗装色で再現しており、劇中に近い外観となっています。

収録音声・ギミック

振動センサーを搭載しており、メビウスブレスの出現音を発動できます。

さらに、クリスタルサークルを回転させると変身音が鳴り、変身シークエンスの再現が楽しめます。

作品中でも関わりの深いウルトラ兄弟の劇中セリフが収録されており、印象的なシーンをよみがえらせることができます。

ウルトラマンメビウスの各形態の必殺技音や掛け声に加え、メビウスインフィニティーの変身時音声も収録されています。

セット内容・サイズ

セット内容はメビウスブレス本体、専用台座、ベルトの3点です。

本体サイズは幅約76mm×高さ約162mm×奥行約63mmとなっています。

ベルトは長さ約260mm×幅約40mmで、面ファスナーにより腕首周り約150mm〜約200mmの範囲で調整できます。

メビウスインフィニティーならではの特別なカラーリングにより、通常のメビウスブレスとはひと味違うコレクション性の高いアイテムです。

出現音・変身音・必殺技音・劇中セリフと充実した音声ギミックで、劇中の名場面を手元で再現できます。

予約期間は2026年5月25日（月）23時までの予定で、準備数に達した場合は販売が終了となります。

ウルトラレプリカ メビウスブレス メビウスインフィニティーVer.の紹介でした。

よくある質問

Q. ウルトラレプリカ メビウスブレス メビウスインフィニティーVer.の価格と届け時期は？

A. 価格は11,000円（税込）で、送料・手数料は別途必要です。

届け時期は2026年9月の予定となっています。

Q. 通常のメビウスブレスとの違いは？

A. 映画『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』に登場したメビウスインフィニティーのカラーリングを塗装色で再現しており、赤を基調とした通常形態とは異なる外観です。

プログラム内容および金型は既存品を流用しています。

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