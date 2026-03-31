【栃木県】「とても気持ちよく入れそう」動物や絶品グルメも充実する「那須温泉」の魅力とは？
那須温泉は、1300年以上前に開湯したとされる非常に歴史深い温泉地です。那須七湯（鹿の湯、高雄、八幡、弁天、北、大丸、三斗小屋）をはじめとする多くの源泉が点在し、古くから湯治場として親しまれてきました。特に那須湯本温泉にある共同浴場「鹿の湯」は、傷を癒す白鹿が発見されたという伝説が残る、那須温泉郷のシンボル的存在です。
泉質は源泉によりさまざまですが、主に単純温泉や硫黄泉が楽しめます。硫黄の香りが漂う乳白色の湯や、さらさらとした肌触りの湯など、場所によって異なる湯触りを堪能できるのが魅力です。
アクティブに過ごしたい人には、カピバラやアルパカなどの動物と触れ合える「那須どうぶつ王国」や、迫力満点の野生動物を間近で見られる「那須サファリパーク」がおすすめです。また、絶叫アトラクションがそろう「那須ハイランドパーク」や、湖上でのアクティビティが楽しめる「那須高原りんどう湖ファミリー牧場」も人気を集めています。
大自然を感じるなら、那須連山「那須岳」への登山や、山頂からの大パノラマを楽しめる「那須ロープウェイ」は外せません 。紅葉の名所として知られる「つつじ吊橋」も、那須ならではの景色を楽しめる観光スポットです。
また、地元名産の「那須和牛」を使用したステーキや、お土産の定番である濃厚な「御用邸チーズケーキ」は、訪れた際にはぜひ味わいたい逸品。ブルーベリーブレッドが有名な「Bakery PENNY LANE」など、こだわりのベーカリーやカフェも点在しており、食べ歩きも楽しみの1つです。
「空気が澄んていて、とても気持ちよく入れそう」（40代女性／神奈川県）」
「自然が豊かで、リフレッシュできる環境が魅力的です」（30代女性／東京都）」
「雪見風呂だけでなくイルミネーションも楽しめるから」（40代女性／東京都）」
「肌がしっとりするらしく気になるから」（20代女性／福岡県）」
「色々と観光地も巡れそうだからです」（30代女性／神奈川県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)
泉質は源泉によりさまざまですが、主に単純温泉や硫黄泉が楽しめます。硫黄の香りが漂う乳白色の湯や、さらさらとした肌触りの湯など、場所によって異なる湯触りを堪能できるのが魅力です。
「那須温泉」周辺には何がある？那須温泉の周辺は、自然を満喫できるスポットや家族で楽しめるレジャー施設が充実しています。
アクティブに過ごしたい人には、カピバラやアルパカなどの動物と触れ合える「那須どうぶつ王国」や、迫力満点の野生動物を間近で見られる「那須サファリパーク」がおすすめです。また、絶叫アトラクションがそろう「那須ハイランドパーク」や、湖上でのアクティビティが楽しめる「那須高原りんどう湖ファミリー牧場」も人気を集めています。
大自然を感じるなら、那須連山「那須岳」への登山や、山頂からの大パノラマを楽しめる「那須ロープウェイ」は外せません 。紅葉の名所として知られる「つつじ吊橋」も、那須ならではの景色を楽しめる観光スポットです。
また、地元名産の「那須和牛」を使用したステーキや、お土産の定番である濃厚な「御用邸チーズケーキ」は、訪れた際にはぜひ味わいたい逸品。ブルーベリーブレッドが有名な「Bakery PENNY LANE」など、こだわりのベーカリーやカフェも点在しており、食べ歩きも楽しみの1つです。
「自然が豊かで、リフレッシュできる環境が魅力的です」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「空気が澄んていて、とても気持ちよく入れそう」（40代女性／神奈川県）」
「自然が豊かで、リフレッシュできる環境が魅力的です」（30代女性／東京都）」
「雪見風呂だけでなくイルミネーションも楽しめるから」（40代女性／東京都）」
「肌がしっとりするらしく気になるから」（20代女性／福岡県）」
「色々と観光地も巡れそうだからです」（30代女性／神奈川県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
(文:All About ニュース編集部)