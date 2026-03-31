自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、15歳の息子・真輝さんと春休みを楽しむ親子ショットを披露した。

【映像】生後2年以上入院した息子の入院中の姿や親子ショット（複数カット）

2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送り、呼吸器障害・知的障害・身体障害と3つの障害を抱えている。

SNSでは、右半身にまひのある真輝さんが左手で母の当選を祝福する姿や、15歳の誕生日に撮影した2ショットをたびたび披露、親子の様子を発信してきた。

2026年3月22日に更新したブログでは、真輝さんが区立中学校を卒業したことを報告していた。

生後2年以上入院した長男との親子ショット披露

30日の投稿では、外出した際の親子ショットを披露。「卒業後、春休みのお出かけは新宿歌舞伎町。鉄母の会食に付き添いで待ってる間は、カラオケでお歌の練習されたとのこと。さ、ムスコさんの持ち物に名前書かなくては！これはまだ、しばらくアナログだわよー。ところで鉄母のカーディガンは彼とのシェア〜」とつづっている。

（『ABEMA NEWS』より）