あすのリニューアルオープンを前に加茂水族館できょう記念セレモニーが開かれました。

【写真を見る】「想像以上のものができた」クラゲ世界一の加茂水族館がリニューアル！展示数は約100種類に（山形）

去年１１月からリニューアルのため休館している加茂水族館。あす、通称「東北エプソンアクアリウムかもすい」としてリニューアルオープンします。

きょうは多くの関係者が集まりあすのオープンを祝っていました。

鶴岡市 佐藤聡 市長「加茂水族館のリニューアルが完成し東北エプソンアクアリウムかもすいとして輝かしいオープンを迎えられましたことを共にお祝い申し上げます」

■「想像以上のものができた」

今回のリニューアルで、クラゲの種類は２０種類ほど増え、およそ１００種類に。展示スペースはさらに拡大され幻想的な空間が広がる展示通路も６０メートルほど長くなりました。

水槽も一つ一つがこれまでよりも大きくなったということです。

加茂水族館 奥泉和也 館長「展示はもう我々の想像以上のものが出来てしまったので、安心して皆さまをお迎えすることができる。いろんな人に対応できるような

水族館を作ったのでぜひ自分の自由な考えで楽しんでいただければありがたい」

東北エプソンアクアリウムかもすいとしてリニューアルする加茂水族館はあす午前９時にオープンします。