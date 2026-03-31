虫歯で穴の空いた奥歯でヌルヌルする肉を噛むと未来が読める？〈食〉がテーマなのに食欲が刺激されない『村上龍料理小説集』を現代に読むべき理由【書評】

虫歯で穴の空いた奥歯でヌルヌルする肉を噛むと未来が読める？〈食〉がテーマなのに食欲が刺激されない『村上龍料理小説集』を現代に読むべき理由【書評】