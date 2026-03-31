お笑い芸人明石家さんま（70）が30日放送された日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」特番にゲスト出演。「税金を返してくれ」と言いに行ったことがあることを告白した。

この日、同番組は「ミステリークイズSP」としてさんまら豪華ゲストを招いて放送された。番組の最後で、MC所ジョージ、スペシャルパネリストのビートたけし、さんまで「3人だけの楽屋トーク」という企画が行われた。

その中で、選挙の話題になり、所が各党に対して配分される政党交付金（政党助成金）について言及。「助成金ってさ、ずいぶん俺、気になっている。なんでそんなに（政党に）あげるの？」と話した。

すると、さんまは「国の税金でな」とうなづき、「だから俺一度、税務署行ったことあるよ。イラク戦争の時に、アメリカに国の税金を何百億かな…送りよったやん？ で、俺、（税務署に）文句言いに行って。“こんだけ一生懸命働いて、税金納めて、『殺人のアシスト』をするために俺は働いてるんじゃない。そんなら税金を返してくれ”って言いにいったことがある」と、03年に米英軍がイラク攻撃を開始し始まったイラク戦争時のエピソードを明かした。

この話を聞いた所は「いい話だね〜」と感心したが、直後に「（編集で）カットします」と通達し、さんまを「えっ」と硬直させ、笑いを誘っていた。