●雨のピークは過ぎているものの、昼過ぎにかけてまだにわか雨の心配も

●最高気温は各地18度前後。この時期にしては暖かい状態が続く見込み

●あす4月1日(水)は再び天気下り坂。日中を中心に傘の出番に



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昨夜から非常に活発な雨雲が流れ込みところどころで雷も発生しました。

この時間はすでに雨のピークは過ぎていますが、まだところどころに細かい雨雲が掛かっています。





県内でこれまでに降った雨の量は60ミリを超えたところもあり、広くまとまった雨となりました。これから外に出る方は、路面の大きな水たまりなどにご注意ください。

この雨の原因となった低気圧や前線は、きょう31日(火)の午後にかけて北日本方面へと遠ざかる予想です。

あす4月1日(水)になると太平洋側に停滞している前線上に低気圧が発生し、再び天気は下り坂となります。





この先も昼過ぎにかけて、まだところどころでにわか雨の心配があります。ただし雨が落ち着いた後もなかなかすっきりと晴れず、雲の目立つ空模様が続く予想です。



再び天気が崩れるのは日付が変わったあす4月1日(水)の朝になる予想で、南から徐々に雨雲が流れ込み広い範囲で雨が降る見通しです。

季節の変わり目らしく、今週は雨が降ったり止んだり…天気変化が少々慌ただしくなります。

体調管理も入念に行いましょう。







きょう31日(火)はすでに雨の峠は越えていますが、昼過ぎにかけてところどころでにわか雨が降る予想です。

ただし雨が止んだ後も雲が多く、日ざし控えめの空模様が続く予想です。





最高気温は各地18度前後。北風が流れ込むことできのう30日(月)よりも5度以上低くなるところもありますが、それでもこの時期にしては暖かい状態が続く見込みです。





あす4月1日(水)も低気圧や前線の影響で、日中を中心に傘の出番となりそうです。

あさって2日(木)は一時晴れ間も期待できますが、4日(土)に再びまとまった雨が降る見通しで、サクラにとっては試練の雨となりそうです。

サクラの姿はタイミングを逃さずに、しっかりと楽しんでいきましょう。

一方、この先も最高気温が20度前後まで上がる暖かい日が多くなる予想です。





サクラ情報です。

各地で見頃を迎えています。週末にかけていっそう花盛りへと向かっていきそうです。





花粉情報です。

雨が上がった午後になるほど、ヒノキ花粉が多く飛散する予想です。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）