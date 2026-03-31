長澤まさみ×柄本佑×石橋静河、三角関係を超えた“多様な愛”描く『このごにおよんで愛など』公開決定
俳優の長澤まさみ、柄本佑、石橋静河が共演する映画『このごにおよんで愛など』が、11月27日に公開されることが決まった。あわせて、30秒の特報映像とティザービジュアルが解禁された。
【動画】映画『このごにおよんで愛など』30秒特報
本作は、是枝裕和監督や西川美和監督が立ち上げた制作者集団「分福」に所属し、両監督のもとで監督助手を務めてきた広瀬奈々子による長編第2作。2019年に柳楽優弥主演の『夜明け』で監督デビューを果たした広瀬が、自ら企画立案・脚本を手がけ、長い歳月をかけて完成させたオリジナル作品となる。
物語の主人公は、わがままでずるいところもあるが、どこか憎めない絵本作家の詩（うた）。そんな詩と、彼女に振り回される夫・杜夫、そして恋人であり担当編集者でもある潤奈の3人が織りなす、一筋縄ではいかない愛の物語が描かれる。広瀬監督は本作について、「もっといろんな家族の形があってもいいんじゃないかという思いから生まれました」とコメントしている。
脚本段階から注目を集めてきた作品でもあり、2023年の「釜山国際映画祭」併設マーケット内の「Asian Project Market」では、「CJ ENM Award」と「ARRI Award」の2冠を達成した。
主人公・詩を演じるのは、映画『ドールハウス』で第49回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞するなど、第一線で活躍を続ける長澤まさみ。自由奔放でチャーミングな詩というキャラクターについて、長澤は「理想とか現実とか、正義感みたいなものが混ぜこぜになっていて、それでも、彼女の素直な態度や、素顔が周りを吸引する」と語っている。
詩の夫・杜夫を演じるのは柄本佑。気遣いができ、料理も得意だが、古き良き家族観との間で揺れる人物だ。柄本は本作を「不器用な欲しがりさんたちがお送りする愛に関する映画」と表現している。
また、詩の恋人で担当編集者の潤奈役には石橋静河が起用された。話題作への出演が続き、2026年後期の連続テレビ小説『ブラッサム』で主演を務めることも決まっている石橋は、潤奈について「不器用で、ハリネズミのように棘があって、でも心の中には子どものような柔らかさを秘めた人」とコメント。詩に不満を抱きながらも一途な愛情と強い芯を持つ女性を演じた。
長澤、柄本、石橋の3人が同じ作品でそろうのは今回が初めて。それぞれ共演経験はあり、撮影現場では抜群のチームワークを見せていたという。広瀬監督も「編集中にも、この3人でよかったと作品が喜んでいるように感じる場面があり、改めて幸せを噛み締めています」と手応えを明かしている。
さらに本作は、既存の価値観にとらわれない作品を目指した広瀬監督の思いから、台湾スタッフも参加した日台合作映画として制作された。ホウ・シャオシェン監督の後期作品や『台北暮色』などで知られる撮影監督ヤオ・ホンイーが参加し、撮影と照明にも台湾スタッフが加わった。撮影は昨年9月から10月にかけて行われ、すでに完成している。
解禁された特報映像は、詩の「変なこと想像しちゃった。3人でこの家に住むの」というせりふから始まる。夫の杜夫にも、恋人の潤奈にも、奔放に思いをぶつける詩。その姿を「わがまま」「いい加減」「だらしない」「欲張り」と言いながらも、どこか愛しげに見つめる2人の表情が印象的だ。
映像には、本作の音楽を担当するシンガーソングライター・HIMIによる劇中曲も使用されている。HIMIが映画全体の音楽を手がけるのは本作が初となる。
ティザービジュアルは、『怪物』『ファーストキス 1ST KISS』などでも知られる写真家・末長真が撮影し、『爆弾』『ルックバック』を手がけた吉良進太郎がデザインを担当。3人の関係性を印象的に切り取ったビジュアルに仕上がっている。
多様な生き方が模索される今の時代に、愛する人とどう向き合い、どう共に生きるのかを問いかける本作。夫と恋人、二つの愛を手に入れようとした詩の突拍子もない提案から始まる3人の生活が、どのような結末を迎えるのか注目される。
【動画】映画『このごにおよんで愛など』30秒特報
本作は、是枝裕和監督や西川美和監督が立ち上げた制作者集団「分福」に所属し、両監督のもとで監督助手を務めてきた広瀬奈々子による長編第2作。2019年に柳楽優弥主演の『夜明け』で監督デビューを果たした広瀬が、自ら企画立案・脚本を手がけ、長い歳月をかけて完成させたオリジナル作品となる。
脚本段階から注目を集めてきた作品でもあり、2023年の「釜山国際映画祭」併設マーケット内の「Asian Project Market」では、「CJ ENM Award」と「ARRI Award」の2冠を達成した。
主人公・詩を演じるのは、映画『ドールハウス』で第49回日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞するなど、第一線で活躍を続ける長澤まさみ。自由奔放でチャーミングな詩というキャラクターについて、長澤は「理想とか現実とか、正義感みたいなものが混ぜこぜになっていて、それでも、彼女の素直な態度や、素顔が周りを吸引する」と語っている。
詩の夫・杜夫を演じるのは柄本佑。気遣いができ、料理も得意だが、古き良き家族観との間で揺れる人物だ。柄本は本作を「不器用な欲しがりさんたちがお送りする愛に関する映画」と表現している。
また、詩の恋人で担当編集者の潤奈役には石橋静河が起用された。話題作への出演が続き、2026年後期の連続テレビ小説『ブラッサム』で主演を務めることも決まっている石橋は、潤奈について「不器用で、ハリネズミのように棘があって、でも心の中には子どものような柔らかさを秘めた人」とコメント。詩に不満を抱きながらも一途な愛情と強い芯を持つ女性を演じた。
長澤、柄本、石橋の3人が同じ作品でそろうのは今回が初めて。それぞれ共演経験はあり、撮影現場では抜群のチームワークを見せていたという。広瀬監督も「編集中にも、この3人でよかったと作品が喜んでいるように感じる場面があり、改めて幸せを噛み締めています」と手応えを明かしている。
さらに本作は、既存の価値観にとらわれない作品を目指した広瀬監督の思いから、台湾スタッフも参加した日台合作映画として制作された。ホウ・シャオシェン監督の後期作品や『台北暮色』などで知られる撮影監督ヤオ・ホンイーが参加し、撮影と照明にも台湾スタッフが加わった。撮影は昨年9月から10月にかけて行われ、すでに完成している。
解禁された特報映像は、詩の「変なこと想像しちゃった。3人でこの家に住むの」というせりふから始まる。夫の杜夫にも、恋人の潤奈にも、奔放に思いをぶつける詩。その姿を「わがまま」「いい加減」「だらしない」「欲張り」と言いながらも、どこか愛しげに見つめる2人の表情が印象的だ。
映像には、本作の音楽を担当するシンガーソングライター・HIMIによる劇中曲も使用されている。HIMIが映画全体の音楽を手がけるのは本作が初となる。
ティザービジュアルは、『怪物』『ファーストキス 1ST KISS』などでも知られる写真家・末長真が撮影し、『爆弾』『ルックバック』を手がけた吉良進太郎がデザインを担当。3人の関係性を印象的に切り取ったビジュアルに仕上がっている。
多様な生き方が模索される今の時代に、愛する人とどう向き合い、どう共に生きるのかを問いかける本作。夫と恋人、二つの愛を手に入れようとした詩の突拍子もない提案から始まる3人の生活が、どのような結末を迎えるのか注目される。