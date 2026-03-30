高橋みなみさんも震えた！Chu-Hapi、NIG 2026で全国6位＆ベストパフォーマンス賞のW快挙
2026年3月26日、次世代アイドルの頂点を決める国内最大級の祭典「NEXT IDOL GRANDPRIX 2026 (NIG 2026)」決勝大会。並み居る強豪、数多のライバルをなぎ倒し、北の大地・函館から現れた「Chu-Hapi（チューハピ）」が、全国総合6位、そして全グループの中で唯一無二の栄誉である「ベストパフォーマンス賞」をもぎ取るという、前代未聞の快挙を成し遂げた。
■執念の18時間。片道切符のリベンジロードが伝説を創った
彼女たちがこのステージに懸ける想いは、他のグループとは一線を画していた。函館から会場まで、片道18時間という過酷な移動。物理的な距離、そして昨年の「無冠」という屈辱。そのすべてを燃料に変え、彼女たちはこの決勝の舞台へと降り立った。
今回は、欠席となったメンバー・Lilyの想いも全て背負い、新メンバー・Yuzを迎えた完全新体制。一瞬の油断も許されない、文字通りの「一発勝負」。披露された勝負曲『ハピ☆革命』は、単なる歌唱やダンスの枠を超えた、魂の叫びそのものだった。
フェリー、深夜バスで東京まで往復36時間
■会場を震撼させた「イカ」の衝撃！元AKB48総監督・高橋みなみが唸った「1曲入魂」
ステージの幕開けと共に放たれたのは、函館名産の「イカ」を投げ込むという前代未聞のパフォーマンス。この大胆不敵な演出に、カナデビアホールの空気は一瞬にして書き換えられた。
MCを務めた元AKB48総監督・高橋みなみも、その「覚悟」に圧倒された一人。
高橋みなみ： 「裏でイカをスタンバイさせてぶん投げた瞬間、彼女たちの気合が痛いほど伝わってきた。まさに1曲入魂。これぞアイドルの底力だ！」
さらに、数々の国民的グループを手掛けてきた振付師・西田一生は、彼女たちを「ベストパフォーマンス賞」に指名。その理由は、プロの眼識をも唸らせる圧倒的な「求心力」にありました。
西田一生： 「審査員として、どこに票を投じるか迷った時、僕の心を動かしたのは『もう一度、このステージを見たい』と思わせた彼女たちだった。文句なしの受賞だ！」
【動画】ライブの熱狂を体感！ダイジェスト動画をチェック
今回の快挙、そして会場を震撼させたパフォーマンスの様子は、以下のライブダイジェスト動画から視聴できる。函館から世界へ向けて放たれた「革命」の瞬間を、ぜひその目で確かめてみよう！
▼Chu-Hapi全国6位＆ベストパフォーマンス賞 NIG2026 ライブダイジェスト
YouTube：https://youtu.be/0p7VfPuFxyM
■涙と歓喜の咆哮！5人の戦士たちが語った「函館プライド」
興奮冷めやらぬメンバーたちは、それぞれの苦闘とファンへの想いを爆発させた。
Coino：「函館の温かさを再確認できた3ヶ月でした。絶対にグランプリを獲って、もっともっと地元を活性化させたいし、大好きなアイドル文化を函館に根付かせたいです」
もえP：「子育てをしながら深夜配信を続けてきました。大変なこともありましたが、画面をつけると必ず見てくれるファンのみなさんがいたから乗り越えられました」
Nana：「きつい時期もありましたが、自分たちなりに『ハピ☆革命』はやり切れたと思っています。新曲を作ってくれた運営さん、応援してくれた方々に感謝しかありません」
Uru：「広いカナデビアホールのステージで、全国に思いを届けることができました。SEのイカで会場のみなさんが驚いてくれたのが、とっても嬉しかったです」
Yuz：「この大きなステージを全力で使えて、心から楽しめました。この結果をしっかり受け止めて、ここからどうChu-Hapiが上がっていくか、考えて頑張っていきます」
■記者後記：情熱が紡ぐ、次なる「世界」への革命
片道18時間の道のりを経て、圧倒的なパフォーマンスでその存在を証明した彼女たち。アイドル界の重鎮たちを唸らせる最高の結果を結実させた。函館から世界へ。新生チューハピの「革命」は、今、確かな翼を得て飛び立った。
素晴らしいステージを、本当にありがとう。
▽ Chu-Hapi（チューハピ） プロフィール
「函館から、ハッピーを世界中へ！」 北海道・函館を拠点に活動するご当地アイドルグループ。 地元のイベント出演や観光PRを全力で行いながら、全国規模のアイドルフェスやコンテストにも積極的に参戦。函館の魅力を背負い、全国へ羽ばたくために走り続けている。 2026年3月、待望の新メンバーYuzが加入し、6人体制の新生「Chu-Hapi」としてさらなる高みを目指す。
公式サイト：https://chu-hapi.bitfan.id/
公式X（旧Twitter）：@chuhapi
左からUru、Yuz、Coino、Nana、もえP
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・多目的に使える！大容量の屋外用収納コンテナ
・過去最多70店舗で食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕
・あぐらもゆったり座れる！幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子
・3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大【GREEN×EXPO 2027】
・パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）
■執念の18時間。片道切符のリベンジロードが伝説を創った
彼女たちがこのステージに懸ける想いは、他のグループとは一線を画していた。函館から会場まで、片道18時間という過酷な移動。物理的な距離、そして昨年の「無冠」という屈辱。そのすべてを燃料に変え、彼女たちはこの決勝の舞台へと降り立った。
今回は、欠席となったメンバー・Lilyの想いも全て背負い、新メンバー・Yuzを迎えた完全新体制。一瞬の油断も許されない、文字通りの「一発勝負」。披露された勝負曲『ハピ☆革命』は、単なる歌唱やダンスの枠を超えた、魂の叫びそのものだった。
フェリー、深夜バスで東京まで往復36時間
■会場を震撼させた「イカ」の衝撃！元AKB48総監督・高橋みなみが唸った「1曲入魂」
ステージの幕開けと共に放たれたのは、函館名産の「イカ」を投げ込むという前代未聞のパフォーマンス。この大胆不敵な演出に、カナデビアホールの空気は一瞬にして書き換えられた。
MCを務めた元AKB48総監督・高橋みなみも、その「覚悟」に圧倒された一人。
高橋みなみ： 「裏でイカをスタンバイさせてぶん投げた瞬間、彼女たちの気合が痛いほど伝わってきた。まさに1曲入魂。これぞアイドルの底力だ！」
さらに、数々の国民的グループを手掛けてきた振付師・西田一生は、彼女たちを「ベストパフォーマンス賞」に指名。その理由は、プロの眼識をも唸らせる圧倒的な「求心力」にありました。
西田一生： 「審査員として、どこに票を投じるか迷った時、僕の心を動かしたのは『もう一度、このステージを見たい』と思わせた彼女たちだった。文句なしの受賞だ！」
【動画】ライブの熱狂を体感！ダイジェスト動画をチェック
今回の快挙、そして会場を震撼させたパフォーマンスの様子は、以下のライブダイジェスト動画から視聴できる。函館から世界へ向けて放たれた「革命」の瞬間を、ぜひその目で確かめてみよう！
▼Chu-Hapi全国6位＆ベストパフォーマンス賞 NIG2026 ライブダイジェスト
YouTube：https://youtu.be/0p7VfPuFxyM
■涙と歓喜の咆哮！5人の戦士たちが語った「函館プライド」
興奮冷めやらぬメンバーたちは、それぞれの苦闘とファンへの想いを爆発させた。
Coino：「函館の温かさを再確認できた3ヶ月でした。絶対にグランプリを獲って、もっともっと地元を活性化させたいし、大好きなアイドル文化を函館に根付かせたいです」
もえP：「子育てをしながら深夜配信を続けてきました。大変なこともありましたが、画面をつけると必ず見てくれるファンのみなさんがいたから乗り越えられました」
Nana：「きつい時期もありましたが、自分たちなりに『ハピ☆革命』はやり切れたと思っています。新曲を作ってくれた運営さん、応援してくれた方々に感謝しかありません」
Uru：「広いカナデビアホールのステージで、全国に思いを届けることができました。SEのイカで会場のみなさんが驚いてくれたのが、とっても嬉しかったです」
Yuz：「この大きなステージを全力で使えて、心から楽しめました。この結果をしっかり受け止めて、ここからどうChu-Hapiが上がっていくか、考えて頑張っていきます」
■記者後記：情熱が紡ぐ、次なる「世界」への革命
片道18時間の道のりを経て、圧倒的なパフォーマンスでその存在を証明した彼女たち。アイドル界の重鎮たちを唸らせる最高の結果を結実させた。函館から世界へ。新生チューハピの「革命」は、今、確かな翼を得て飛び立った。
素晴らしいステージを、本当にありがとう。
▽ Chu-Hapi（チューハピ） プロフィール
「函館から、ハッピーを世界中へ！」 北海道・函館を拠点に活動するご当地アイドルグループ。 地元のイベント出演や観光PRを全力で行いながら、全国規模のアイドルフェスやコンテストにも積極的に参戦。函館の魅力を背負い、全国へ羽ばたくために走り続けている。 2026年3月、待望の新メンバーYuzが加入し、6人体制の新生「Chu-Hapi」としてさらなる高みを目指す。
公式サイト：https://chu-hapi.bitfan.id/
公式X（旧Twitter）：@chuhapi
左からUru、Yuz、Coino、Nana、もえP
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・多目的に使える！大容量の屋外用収納コンテナ
・過去最多70店舗で食べたい放題！バーガーキング『ワンパウンダーチャレンジ2026』開幕
・あぐらもゆったり座れる！幅広座面と3Dアームレストを搭載した回転座椅子
・3月19日でいよいよ1年前！EXPO 2027 オフィシャルストアが大幅拡大【GREEN×EXPO 2027】
・パソコン・スマートフォンの画面の指紋や油膜をサッと落とす！ウェットティッシュクリーナー（詰め替えタイプ）