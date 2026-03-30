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学習カウンセラーとして多くの保護者の悩みに寄り添ってきた勉強Dr.ノリこと高松範行氏が、YouTubeチャンネル「勉強Dr.ノリ先生」にて、「子どもが勉強好きになる”なるほど体験”」を公開した。指導歴25年、3000時間以上の保護者面談を行ってきた高松氏は、家庭で実践できる「なるほど体験」の重要性を解説している。



高松氏は、勉強は「好き」か「嫌い」かのゼロかイチの世界ではなく、少しでも好きになれば十分な価値があるという。子どもが勉強好きになれない最大の原因は、「分からないことが分かる」という本質的な楽しさを経験していない点にあると指摘する。



この状況を打開するため、高松氏が提唱するのが家庭での「なるほど体験」の積み重ねだ。最初のステップとして、「なんで」「どうして」「なるほど」という言葉を子どもが使えるようにすることが重要だと語る。親自身が日常の中で「なるほど！」と喜びの感情と共に使う姿を見せることで、子どもは「分かることは楽しいこと」だと認識していく。



言葉を獲得した後は、ゲームや外遊びなど身近な事象での「なるほど体験」から始め、次第に「なんでテレビは映るの？」といった抽象的な事象への疑問へとステップアップさせていく。

ここで高松氏は、抽象的な「なるほど体験」を子どもの生活改善や成長に「繋げないでほしい」と強く注意を促す。歯磨きの理由を理解させた後に「だから歯を磨きましょう」と行動を強要すると、せっかくの知的好奇心がネガティブな感情に変わってしまうためだ。純粋に「分かって楽しい」という知的好奇心を満たすことで終わらせることが、学習意欲を育む鍵となる。



最終段階として勉強に「なるほど体験」を取り入れる際は、机に向かうのではなく、ソファでくつろぎながらなど、勉強っぽくない雰囲気から始めることを勧めている。

親がテストの点数や成績向上といった結果を求めず、子どもの「わかった」という喜びを大切に育てることが、結果的に「勝手に子どもの成績が良くなっていく」という理想の好循環を生み出すと結論付けた。