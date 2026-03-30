BTSアルバム『ARIRANG』がアメリカ「ビルボード200」で1位を獲得

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BTSの5thアルバム『ARIRANG』が、アメリカ「ビルボード200」（4月4日付）で1位を獲得した。

■約10年ぶりの週間最多販売量を記録

同メディアは「『ARIRANG』は64万1,000アルバムユニットを記録し、チャートに初登場した。これは2014年12月にユニット集計が導入されて以来、グループのアルバムとして最高の週間成績である」と報じた。

続けて「このうち53万2,000枚が純粋なアルバム販売量（フィジカルおよびデジタル購入分）である。BTSはこの部門においても、グループのアルバムとして約10年ぶりの週間最多販売量を記録した。SEAユニット（ストリーミング回数を換算した販売量）は9万5,000ユニットで、彼らの歴代作品の中で最高の週間ストリーミング成績を収めた」と説明した。

『ARIRANG』のフィジカルの販売量は51万6,000枚に達し、そのうちアナログ盤（バイニルレコード）は20万8,000枚を売り上げ、グループの週間最多販売記録を更新した。これは1991年にルミネイトが集計を開始して以来、グループとして最多の週間アナログ盤販売量となる。この他『ARIRANG』は「トップアルバムセールス」「トップストリーミングアルバム」でも1位を獲得した。

『ARIRANG』は、日本でオリコン「週間合算アルバムランキング」、「週間アルバムランキング」、「週間デジタルアルバムランキング」、「週間洋楽アルバムランキング」（3月30日付）を席巻。イギリスオフィシャルチャート「オフィシャルアルバムトップ100」（3月27日～4月3日付）でも初登場1位を記録した。

さらに、フランスレコード協会（SNEP）の「トップアルバム」（3月20～26日付）、オーストラリアARIAの「トップ50アルバム」および「バイニルチャート」でも1位を総なめにした。ドイツの公式音楽チャート（Offizielle Deutsche Charts / 3月27日付）では、アルバムとシングルの両チャートでそれぞれ1位を獲得。同チャートの歴史上、この2部門を同時に制覇したグループはBTSが初めてである。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2026.03.21 ON SALE

ALBUM『ARIRANG』

韓国発売日：3月20日

■関連リンク

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