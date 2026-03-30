二宮和也が自身のXを更新し、『ワールドベースボールクラシック（WBC）』で購入したキャップを公開した。嵐への土産として“5個買い”したことを明かし、注目を集めている。

【写真】二宮和也が購入した嵐メンバーへのお土産／二宮和也が明かした札幌公演の裏話／WBCを盛り上げた渡辺謙＆二宮和也の2ショット

■二宮和也「WBCでお土産(嵐のね)を買った」

『Netflix 2026 ワールドベースボールクラシック』でスペシャルサポーターを務めた二宮は、Xで「そうそう。WBCでお土産(嵐のね)を買ったんだけど、今回はちゃんと5個買いました笑 オソロっちだぜぇぇ」とつづった。

公開されたのは、シンプルな黒地に大会ロゴが映えるキャップ。さりげないながらも特別感のあるアイテムとなっている。

■東京ドーム公演を前ににじむ“嵐愛”

嵐は現在、ラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 “We are ARASHI”』を開催中で、東京ドーム公演は4月1日・2日に予定されている。

そんなタイミングで飛び出した“オソロっち”発言に、ファンからは「嵐におみやげ買う二宮くんかわいすぎて泣ける」「揃ってかぶったところ見たい」「かわいすぎるマウント」「5個買ってる姿を想像したらちょっと泣ける」「ニノ愛おしい」「めちゃくちゃ嵐愛を感じる」「心から尊い」といった声が寄せられている。

■二宮和也が明かした札幌公演の裏話

■アンバサダー＆スペシャルサポーターとしてWBCを盛り上げた渡辺謙＆二宮和也