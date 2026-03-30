前髪ありと前髪なし、どっちが正解？“同じ人でも印象が変わる”理由
前髪を作るか、それとも作らないか。ヘアスタイルを考えるとき、多くの人が一度は迷うポイントでしょう。実際、前髪の有無は顔の印象に大きく影響します。ただし、その違いは“まったく別のスタイル”というよりも、“同じ人の中での見え方の変化”に近いもの。でも、ほんの少しの違いで、雰囲気は驚くほど変わるものです。
前髪あり…“やわらかさ”と“親しみやすさ”を演出できる
前髪を作ると顔の印象をやわらかく見せやすいでしょう。額の見える範囲が分割されることで、視線が自然と目元に集まり、表情全体が穏やかに映ります。
また、顔まわりに少し陰影が生まれることで、輪郭の印象もやさしく整って見えることも。ただし、きちんと作り込むというよりも、自然に落ちる前髪の方が、今っぽいバランスです。
前髪なし…“すっきり感”と“大人っぽさ”が引き立つ
一方で前髪を作らないと顔全体が見えることで印象はぐっとクリアになります。輪郭やパーツの配置がそのまま見える分、すっきりとした大人っぽさが引き立つでしょう。
ただし、きっちり分けすぎるよりも、少しラフに崩した方が今っぽい空気感に。前髪を完全になくすというよりも、“軽く動かす”くらいのニュアンスが、自然な抜け感につながります。
印象を決めるのは“あり・なし”より“バランス”
同じ人でも前髪の見え方が少し変わるだけで、印象は確かに変わります。ただ、それは“どちらが正解か”という話ではありません。重要なのは、前髪の量や分け方、そして顔まわりとのバランス。ほんの少しの違いが、やわらかく見えたり、すっきり見えたりといった印象の変化を生み出します。
前髪あり・前髪なし、それぞれに良さがあります。ただ実際には、その中間にある“少しだけ変える”という選択が、いちばん自然に印象を整えてくれることも。ヘアスタイルを大きく変える前に、まずは前髪の見せ方から見直してみる。それだけでも、イメチェンにつながるはずです。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに、編集部が構成しています
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