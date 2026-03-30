きびだんごは、カナダ発の次世代STEM教育おもちゃ「SparkBlocks（スパークブロックス）」のクラウドファンディングプロジェクトを、同社が運営するプラットフォーム「Kibidango」にて5月21日まで実施している。

SparkBlocksは、ブロック同士をはめていくだけで、作品に動き・光・音などの電子ギミックを加えられるブロック。ブロックパーツには回路図記号が描かれており、作って・試して・動かして遊ぶうちに、極性、電流、抵抗、直列つなぎ、並列つなぎといった電気の基礎概念に自然と触れることができる。

配線も、アプリも、もちろんハンダ付けも不要で、ブロック同士をつなぐだけで回路が完成する。

商品概要

商品名：SparkBlocks（スパークブロックス）

特典ラインナップ：

【超早割価格】スターターキット：25,000円（限定50個）

【特別価格】スターターキット：26,400円

【超早割価格】アドバンスセット：49,700円（限定50個）

【特別価格】アドバンスセット：52,400円

【本体支援者限定】アリロボット：11,000円

【本体支援者限定】パトカー：9,980円

【本体支援者限定】消防車：12,420円

【本体支援者限定】メカニカルビルド：19,980円

【本体支援者限定】アルティメットパック：49,500円

特徴：光る・鳴る・動く電子ギミック／配線不要／アプリ不要／本物の回路図記号を採用／学習ガイド付き

開発国：カナダ

生産国：中国

クラウドファンディング実施期間：2026年3月26日～5月21日

プロジェクトURL：https://kibidango.com/projects/2890

お届け予定：プロジェクト成立時、2026年10月頃を目処に順次お届け予定

保証期間：電子パーツ＆ケーブル 1年／その他パーツ・ブロック 初期不良のみ7日間